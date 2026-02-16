Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due fratelli sono stati arrestati per oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale a Marcianise, nel corso dei controlli disposti per le manifestazioni carnevalesche. L’episodio si è verificato quando uno dei due, in stato di alterazione alcolica, ha reagito violentemente agli accertamenti degli agenti ferendo un poliziotto. Il secondo fratello è intervenuto con minacce e aggressioni fisiche. L’arresto è stato eseguito dalla Polizia di Stato di Caserta che ha applicato la misura cautelare dell’obbligo di firma al principale responsabile.

Intervento della Polizia durante i festeggiamenti di Carnevale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato l’operazione si è svolta nell’ambito dei servizi di ordine e sicurezza pubblica predisposti dal Questore per garantire la tranquillità durante le manifestazioni carnevalesche nel territorio di Marcianise.

Gli agenti del Commissariato locale sono intervenuti dopo aver notato un giovane in evidente stato di alterazione alcolica.

La reazione violenta e la colluttazione

Il ragazzo, sottoposto a controllo, si è opposto con veemenza agli accertamenti iniziando a inveire contro i poliziotti e a dimenarsi con calci e pugni. La situazione è rapidamente degenerata quando il giovane ha morso la mano di uno degli agenti provocandogli una ferita.

Durante la breve colluttazione,la confusione ha attirato l’attenzione di un secondo giovane che si è avvicinato minacciando e aggredendo fisicamente gli operatori nel tentativo di impedire che il fratello venisse condotto in pattuglia.

Arresto e provvedimenti giudiziari

Al termine dell’intervent, i due uomini, di 28 anni e 32 anni, sono stati identificati come fratelli. Entrambi sono stati arrestati con le accuse di oltraggio, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Dopo le formalità di rito, sono stati posti a disposizione dell’autorità giudiziaria in attesa del rito direttissimo.

Il procedimento giudiziario si è concluso nella giornata odierna con l’applicazione della misura cautelare dell’obbligo di firma nei confronti del fratello ritenuto autore principale dell’aggressione. La Polizia di Stato di Caserta ha sottolineato l’importanza dei controlli durante eventi pubblici per prevenire episodi di violenza e garantire la sicurezza dei cittadini.

IPA