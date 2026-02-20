Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Tre denunce per truffa, lesioni personali e abbandono di minore: questo il bilancio delle recenti attività della Polizia di Stato a Sora, in provincia di Frosinone. I fatti, avvenuti durante i festeggiamenti del Carnevale, sono stati resi noti dalle forze dell’ordine, che hanno agito a tutela dell’interesse pubblico e del diritto all’informazione.

Truffe e lesioni a Sora

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato gli agenti del Commissariato di Sora (Frosinone) hanno portato a termine tre interventi distinti, ciascuno riguardante un diverso episodio di reato.

Nel primo caso un uomo residente in provincia di Milano è stato denunciato per truffa. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la vittima aveva acquistato alcuni pezzi di ricambio tramite una piattaforma online, effettuando il pagamento mediante bonifico su carta prepagata. Dopo aver atteso i tempi tecnici per la spedizione e non ricevendo la merce, né riuscendo più a contattare il venditore, l’acquirente ha deciso di rivolgersi alla Polizia di Stato. Gli accertamenti svolti dagli agenti hanno permesso di identificare e denunciare il presunto responsabile, residente nella provincia di Milano.

Lesioni personali durante il Carnevale

Un secondo episodio ha visto protagonista un uomo residente a Sora, al quale è stato contestato il reato di lesioni personali. L’uomo avrebbe aggredito un’altra persona a seguito di un diverbio nato per motivi futili.

Secondo la ricostruzione degli agenti intervenuti la discussione è scoppiata mentre erano in corso i festeggiamenti del Carnevale, quando dei coriandoli sono finiti accidentalmente sul gelato della vittima. Da questo banale incidente sarebbe nata la lite, culminata nell’aggressione fisica.

Abbandono di minore: genitori deferiti

Infine, sempre nell’ambito delle celebrazioni carnevalesche, madre e padre sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria con l’accusa di abbandono di minore. Gli agenti hanno infatti intercettato il figlio della coppia che si trovava senza la presenza dei genitori e che è stato sorpreso mentre lanciava uova contro una persona anziana. L’episodio ha portato all’immediato intervento delle forze dell’ordine, che hanno proceduto con la denuncia dei genitori per la presunta condotta omissiva.

Gli episodi avvenuti a Sora durante il Carnevale hanno richiesto l’intervento tempestivo della Polizia di Stato, che ha operato per garantire la sicurezza pubblica e tutelare i diritti di tutte le persone coinvolte. Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto delle vicende e accertare le eventuali responsabilità penali degli indagati.

IPA