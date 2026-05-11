Caos al Lazzaretto a Bologna sul villaggio per senzatetto intitolato a Giovanni Tamburi morto a Crans-Montana

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A Bologna cresce la protesta contro il villaggio per senzatetto dedicato a Giovanni Tamburi, il 16enne morto a Crans-Montana. Residenti e commercianti del Lazzaretto hanno avviato una raccolta firme contro il progetto finanziato dal padre Giuseppe Tamburi e dal Comune. La famiglia difende l’iniziativa nata per aiutare i più fragili, nel ricordo del ragazzo scomparso.

Bologna, protesta al Lazzaretto

La polemica che non ti aspetti è esplosa a Bologna. Al centro c’è il progetto del nuovo villaggio per persone senza fissa dimora che dovrebbe sorgere nell’area di via Terracini, nel quartiere Lazzaretto.

L’iniziativa, promossa dall’imprenditore Giuseppe Tamburi in memoria del figlio Giovanni, il 16enne morto tragicamente durante la notte di Capodanno a Crans-Montana, sta dividendo cittadini, politica e associazioni.

ANSA

L’idea del villaggio per senzatetto

Il progetto nasce da una scoperta avvenuta dopo la morte del ragazzo. La famiglia ha raccontato di aver saputo soltanto in seguito che Giovanni aiutava regolarmente i senzatetto di Bologna, portando loro cibo e beni di prima necessità in modo discreto e silenzioso.

Da qui la decisione del padre di finanziare una struttura di accoglienza stabile da dedicare alla memoria del figlio. Il piano, però, ha trovato la forte opposizione di parte dei residenti e dei commercianti della zona del Lazzaretto, periferia già segnata da tensioni legate a sicurezza e degrado urbano.

Nelle ultime settimane è partita una raccolta firme che ha già ottenuto centinaia di adesioni per chiedere al Comune di bloccare o rivedere il progetto. Secondo i promotori della protesta, l’area avrebbe già problemi di microcriminalità, furti e difficoltà di convivenza, che potrebbero aggravarsi con la nascita del villaggio sociale.

In campo anche la politica

Anche il centrodestra bolognese è intervenuto sulla vicenda. Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale, Matteo Di Benedetto, ha chiesto ufficialmente la sospensione dell’iniziativa e l’apertura di un percorso partecipativo con i cittadini del quartiere.

Giuseppe Tamburi ha però respinto le critiche, spiegando che il progetto è stato frainteso. In un’intervista rilasciata al Resto del Carlino, il padre di Giovanni ha precisato che il nuovo villaggio non avrà nulla a che vedere con i vecchi container temporanei presenti in passato nella zona.

L’idea prevede invece piccole casette attrezzate, moderne e integrate nel quartiere, pensate per offrire dignità e percorsi di reinserimento sociale alle persone fragili. “Il mio progetto va nella direzione opposta al degrado” ha dichiarato.

Il finanziamento dell’opera sarebbe condiviso tra il Comune di Bologna e la famiglia Tamburi. Palazzo d’Accursio, guidato dal sindaco Matteo Lepore, considera il progetto parte della strategia cittadina per affrontare l’emergenza abitativa e il crescente numero di persone senza dimora presenti nel territorio bolognese.

Chi era Giovanni Tamburi, morto a Crans-Montana

Giovanni Tamburi era un ragazzo bolognese di 16 anni, figlio dell’imprenditore Giuseppe Tamburi, noto finanziere e fondatore della banca d’affari Tamburi Investment Partners. Il giovane è morto nell’incendio della notte di Capodanno 2025 a Crans-Montana.

Nei mesi successivi, la famiglia ha scoperto che Giovanni dedicava parte del suo tempo ad aiutare i senzatetto di Bologna, portando loro cibo in modo anonimo. Da questa scoperta è nato il progetto del villaggio solidale che oggi porta il suo nome.