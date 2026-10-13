Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un cittadino ucraino, classe 2000, è stato arrestato a Novara dopo aver aggredito al pronto soccorso con un pugno alla testa un infermiere e aver opposto resistenza agli agenti. Il 26enne è accusato di resistenza e lesioni a personale sanitario. L’episodio è avvenuto nella notte di lunedì 12 ottobre.

Novara, aggressione al pronto soccorso: 26enne in manette

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la sala operativa ha ricevuto una segnalazione tramite il numero 112 NUE, che indicava la presenza di un uomo in stato di agitazione presso il pronto soccorso locale.

Gli equipaggi della Polizia sono stati immediatamente inviati sul posto. Al loro arrivo, hanno trovato il personale sanitario e gli addetti alla vigilanza impegnati a trattenere a terra un uomo visibilmente agitato. Gli agenti hanno appreso che poco prima un infermiere era stato colpito con un pugno alla testa e successivamente coinvolto in una colluttazione, durante la quale era stato afferrato e stretto al collo dal 26enne.

La resistenza e l’arresto

Nonostante la presenza degli agenti, l’uomo ha continuato a mantenere un atteggiamento aggressivo, opponendo una forte resistenza durante le fasi di contenimento. Alla fine, il cittadino ucraino è stato accompagnato presso la Questura di Novara dove è stato dichiarato in stato di arresto per resistenza a pubblico ufficiale e lesioni a personale sanitario, in base agli articoli 337 e 583 quarter comma 2 del codice penale.

Nello stesso pomeriggio, il soggetto è stato condotto in Tribunale per il giudizio direttissimo. In questa sede, il giudice ha convalidato l’arresto, confermando la gravità dei fatti contestati e la regolarità dell’operato delle forze dell’ordine.

Polizia