Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Due uomini sono stati arrestati per le aggressioni al personale sanitario dell’ospedale Sant’Anna. La Polizia di Stato è intervenuta a Como tra sabato e domenica: il primo arresto ha riguardato un trentenne in stato di alterazione per l’abuso di stupefacenti, il secondo un sessantasettenne che voleva visitare una conoscente ricoverata.

Caos all’ospedale Sant’Anna di Como, due arresti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, nelle prime ore di sabato le Volanti sono state inviate all’ospedale Sant’Anna di S. Fermo della Battaglia dopo l’attivazione dell’allarme antiviolenza. Alla Sala operativa della Questura di Como era stata segnalata la condotta aggressiva di un 30enne, arrivato al pronto soccorso venerdì sera in stato di alterazione per l’abuso di sostanze stupefacenti.

Gli agenti lo hanno immobilizzato mentre proseguiva nel suo comportamento violento. Dopo aver raccolto le testimonianze del personale sanitario e degli addetti alla sicurezza, lo hanno accompagnato in Questura e arrestato per aggressione e minacce ai danni di operatori sanitari. È stato inoltre denunciato per interruzione di pubblico servizio e portato alla casa circondariale Bassone. L’uomo, milanese e residente a Monguzzo, aveva precedenti di polizia.

Il secondo episodio in psichiatria

Alle 7.45 di domenica un 67enne originario di Bellano e residente in Centro Valle Intelvi si è presentato nel reparto di Psichiatria chiedendo insistentemente di visitare una conoscente ricoverata. Dopo il rifiuto dei sanitari si è allontanato, ma è tornato intorno alle 10.00 con la stessa richiesta. In questa occasione, accompagnato da un’altra persona, ha aggredito il personale dopo aver ricevuto un nuovo diniego.

È scattato l’allarme antiaggressione e gli agenti della Volante hanno trovato l’uomo in stato di alterazione. Lo hanno immobilizzato e condotto in Questura, dove è stato arrestato.

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