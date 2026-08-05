Caos alla Camera per le chat di Delmastro, respinte le richieste della procura: proteste dall'opposizione

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La Camera dei deputati ha respinto la richiesta della procura di Roma di visualizzare le chat tra l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove e Mauro Caroccia, imprenditore condannato in passato per reati legati ai suoi rapporti con un clan mafioso. Le opposizioni hanno protestato più volte in aula. I deputati di Avs si sono bendati gli occhi alzandosi in piedi, mentre quelli del Movimento 5 Stelle hanno gridato a più riprese “Fuori le chat”.

La Camera non ha autorizzato la procura di Roma a leggere le chat di Delmastro

La procura di Roma non potrà leggere le chat che l’ex sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro Delle Vedove ha consegnato ai magistrati che stanno indagando sui suoi rapporti con l’imprenditore Mauro Caroccia, condannato per reati di stampo mafioso.

Lo ha deciso la Camera dei Deputati, che ha votato a favore della proposta della Giunta per le Autorizzazioni di negare il permesso. I deputati hanno votato in linea con le indicazioni dei propri partiti.

ANSA

La maggioranza e Futuro Nazionale hanno quindi votato per negare l’accesso alle chat, mentre le opposizioni hanno votato per concederlo.

Il caos alla Camera prima delle votazioni

Durante gli interventi dei deputati ci sono state varie proteste da parte dell’opposizione contro la scelta della maggioranza di negare l’accesso alle chat.

I deputati di Alleanza Verdi Sinistra si sono alzati in piedi bendandosi gli occhi, sostenendo che respingere la richiesta della procura equivalesse a “bendare gli occhi agli italiani.

I parlamentari del Movimento 5 Stelle hanno invece più volte urlato “Fuori le chat” dai banchi dell’opposizione.

La storia delle chat di Delmastro

La vicenda delle chat nasce da un’inchiesta del Fatto Quotidiano. Il giornale ha scoperto che Delmastro possedeva alcune quote di un ristorante di Roma, Bisteccherie d’Italia, in società con Miriam Caroccia, giovane figlia di Mauro Caroccia.

Caroccia è un imprenditore che si trova in carcere per reati di mafia. Delmastro ha detto di non conoscerlo e di aver partecipato alla società solo con la figlia di Caroccia, diciottenne. Sono emerse però diverse contraddizioni a questa affermazione, tra cui una foto di Delmastro e dell’imprenditore insieme.

La procura sospetta che Miriam Caroccia sia una prestanome del padre. I Caroccia hanno detto alla procura che il ristorante era gestito tramite una chat di gruppo tra padre, figlia e Delmastro.

La chat è stata consegnata in procura ma a cui i magistrati non possono accedervi, perché Delmastro è un deputato e per leggere le sue conversazioni serve l’autorizzazione della Camera.