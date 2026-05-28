Caos alla Conad di Crema, 49enne ubriaca arrestata: ferito un agente

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Eseguito un arresto a Crema, dove una donna di 49 anni è stata fermata per resistenza a pubblico ufficiale e violazione delle misure di prevenzione. L’episodio si è verificato nella serata di ieri, quando la donna, già nota alle forze dell’ordine, ha creato disordini all’interno dell’esercizio commerciale, opponendo poi una violenta reazione agli agenti intervenuti.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio nella serata di ieri, quando è stata segnalata la presenza di una donna che stava causando disturbo all’interno del supermercato Conad di Crema. Gli operatori della Squadra Volante del Commissariato di P.S. di Crema sono giunti rapidamente sul posto per verificare la situazione e riportare la calma.

L’identificazione e la reazione violenta

Gli agenti hanno identificato la responsabile come una donna di 49 anni, già conosciuta alle forze dell’ordine per diversi precedenti penali legati a furto, appropriazione indebita e lesioni personali. Durante le operazioni di identificazione, la donna, in evidente stato di agitazione dovuto all’assunzione eccessiva di alcol, ha reagito con violenza, dimenandosi e tentando di colpire gli operatori di polizia.

Nel corso della colluttazione, uno degli agenti ha riportato lesioni guaribili in 3 giorni. La donna è stata quindi arrestata in flagranza per resistenza a pubblico ufficiale e condotta presso gli uffici del Commissariato di P.S. di Crema per gli accertamenti di rito.

Le misure di prevenzione e la denuncia

Gli immediati controlli svolti dagli agenti hanno permesso di accertare che la donna era destinataria di un foglio di via da Crema e di un avviso orale, entrambi recentemente emessi dal Questore di Cremona. Per questi motivi, oltre all’arresto per resistenza a pubblico ufficiale, la donna è stata anche denunciata per la violazione delle prescrizioni imposte dalle misure di prevenzione.

IPA