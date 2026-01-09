Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

13 militanti antagonisti sono stati sottoposti a misure cautelari dalla Questura di Torino in relazione a diversi episodi di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale avvenuti tra novembre e dicembre 2024. I provvedimenti sono stati emessi per fatti che hanno coinvolto numerose manifestazioni, culminate in scontri con le forze dell’ordine, aggressioni e rapine.

Torino, operazione contro gli antagonisti

Come anticipato, 13 militanti antagonisti sono stati raggiunti da un provvedimento cautelare che prevede l’obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria e l’obbligo di dimora a Torino, con la prescrizione di non allontanarsi dall’abitazione dalle 19.30 alle 7.30.

Alcuni dei destinatari risultano già indagati e sottoposti a ulteriori misure restrittive nell’ambito di altri procedimenti penali per fatti simili.

I quattro episodi di violenza contestati

I provvedimenti sono stati adottati in relazione a quattro episodi di violenza verificatisi a Torino tra novembre e dicembre 2024.

Il primo episodio risale al 13 novembre, quando un gruppo di circa 70 manifestanti ha fatto irruzione nella sede dell’azienda Leonardo tentando di bloccare l’ingresso dello stabilimento, imbrattando e danneggiando diversi padiglioni.

I manifestanti più violenti si sono introdotti negli uffici, interrompendo l’attività lavorativa, spintonando e colpendo il personale di vigilanza e i poliziotti della Digos intervenuti per fermarli.

L’assalto alla Mole Antonelliana

Il 15 novembre, in occasione della “Giornata nazionale dello studente”, circa 700 manifestanti hanno violato le prescrizioni del Questore radunandosi in piazza Castello per dirigersi verso la prefettura.

Durante il corteo sono stati lanciati oggetti contro i reparti di polizia che hanno bloccato l’avanzata. Il corteo ha poi deviato verso la Mole Antonelliana, dove una settantina di manifestanti ha forzato diversi accessi aggredendo il personale addetto ai controlli.

Alcuni militanti sono saliti sulla balconata, rimuovendo le bandiere dell’Unione europea, dell’Italia e del comune di Torino, e sostituendole con quelle della Palestina e imbrattando il Tricolore italiano con scritte di protesta. Un altro gruppo ha fatto irruzione nei locali di Burger King e McDonald’s, danneggiando arredi e macchinari.

Lo sciopero generale e l’occupazione dei binari

Il terzo episodio si è verificato il 29 novembre durante lo sciopero generale. Circa 700 antagonisti si sono posizionati in coda al corteo ufficiale e, una volta raggiunta piazza Castello, hanno lanciato uova con vernice contro la prefettura e le forze dell’ordine.

Dopo aver tentato senza successo di fare irruzione nella stazione di Porta Nuova, aggredendo gli operatori di polizia, il gruppo si è diretto alla stazione di Porta Susa dove ha occupato i binari provocando l’interruzione della circolazione ferroviaria. In quell’occasione sono stati aggrediti sette poliziotti del Reparto mobile di Torino e uno della Digos.

Corteo pro-Palestina e assalto al Politecnico

L’ultimo episodio contestato risale al 13 dicembre, durante un corteo studentesco pro-Palestina. Circa 350 antagonisti hanno lanciato uova e fumogeni contro l’Ufficio scolastico regionale e le forze dell’ordine, per poi assaltare la sede del Politecnico.

Qui i manifestanti hanno tentato di forzare lo sbarramento dei reparti schierati con un fitto lancio di pietre, riuscendo infine a introdursi all’interno e imbrattando i muri con diverse scritte. Successivamente, hanno cercato di entrare nella sede della Rai torinese.

Feriti tra le forze dell’ordine e danni agli edifici

Durante questi episodi di violenza sono rimasti feriti un operatore del Reparto mobile e uno del Gabinetto interregionale di Polizia scientifica. Gli eventi hanno causato anche danni materiali a edifici pubblici e privati, oltre a interruzioni di servizio e disagi per la cittadinanza.

Le indagini e le conseguenze

Le indagini della Questura di Torino hanno permesso di identificare i responsabili e di ricostruire la dinamica degli episodi contestati.

Le misure cautelari adottate mirano a prevenire ulteriori episodi di violenza e a garantire la sicurezza pubblica, in attesa degli sviluppi dei procedimenti penali in corso.

