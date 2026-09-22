Caos allo show di Ninna e Matti al centro commerciale Euroma2 a Roma, "Bimbi schiacciati": spettacolo sospeso

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Caos allo show dei kid influencer Ninna e Matti, andato brevemente in scena domenica 20 settembre, per poi essere interrotto. Teatro di una festa tramutatasi in una folla difficile da gestire senza complicazioni è il centro commerciale della Capitale Euroma2. Diversi genitori avrebbero spinto i figli ad entrare anche senza biglietto con il risultato che i bambini in prima fila sarebbero stati schiacciati contro le transenne davanti al palco. Con una nota Euroma2 ha precisato “a seguito del mancato rispetto delle modalità di accesso previste per il Meet & Greet di Ninna e Matti, si è reso necessario interrompere anticipatamente l’evento”. Sui social sono intervenuti anche gli influencer che sono andati via anzitempo per ragioni di sicurezza: “Andare via in quel modo è stato frustrante anche per noi ve lo assicuriamo”.

Ninna e Matti a Euroma2, cosa è successo

A ricostruire cosa sarebbe accaduto è La Repubblica.

I piccoli fan si sono anticipati già dalle 9 del mattino per assicurarsi un posto in prima fila allo spettacolo tanto atteso e conoscere con la modalità del Meet & Greet i propri idoli.

I 500 biglietti gratuiti previsti sono andati subito sold out.

Genitori e bimbi che si sono presentati al centro commerciale di Roma, sarebbero stati però più del previsto.

Probabilmente anche chi non era riuscito ad accaparrarsi il biglietto valido per l’ingresso ha deciso di partecipare. Lo show di Ninna e Matti è partito come da programma.

La folla, dopo poco, è diventata difficile da gestire.

Lo spettacolo è stato annullato e sarebbe intervenuta anche la polizia.

Alcune testimonianze arrivano dai commenti sui social sul profili degli stessi influencer protagonisti dello spettacolo andati via quando è scoppiato il caos per ragioni di sicurezza.

Si sarebbero verificati episodi particolarmente spiacevoli come spintoni di adulti a bambini per un posto in prima fila e bambini schiacciati sulle transenne dalla folla eccessiva.

La replica di Euroma2 e di Ninna e Matti

“A seguito del mancato rispetto delle modalità di accesso previste per il Meet & Greet di Ninna e Matti, si è reso necessario interrompere anticipatamente l’evento”.

Questa la replica del centro commerciale.

La Repubblica riporta la replica su Instagram di Ninna e Matti: “Ciao falsacchiotti, volevamo dirvi che siamo dispiaciutissimi per l’interruzione dell’evento di ieri… abbiamo cantato tutti insieme le nostre canzoni ed è stato davvero emozionante, ma durante il momento delle foto insieme si sono create delle situazioni che hanno messo a rischio la sicurezza e l’incolumità di adulti e bambini, quindi la sicurezza del centro commerciale prima e le forze dell’ordine prontamente intervenute successivamente, hanno deciso per l’interruzione dell’evento. Noi eravamo lì per voi e aspettavamo questo evento da tanto tempo, dover andare via in quel modo è stato frustrante anche per noi ve lo assicuriamo. Sono 5 anni che adoriamo esibirci, cantare le canzoni, incontrarvi, abbracciarvi e ricevere i vostri regali, ma riconosciamo che la sicurezza viene prima di tutto e rispettiamo la scelta di interrompere l’evento per il benessere di tutti. Vi vogliamo bene. Ninna e Matti”.

Chi sono Ninna e Matti

Ninna e Matti sono una coppia di creator italiani molto seguita da bambini e ragazzi.

I loro veri nomi sono Corinna Navoni e Mattia Stagni: entrambi sono nati nel 2001 e si sono conosciuti sui banchi di scuola, prima di diventare una coppia anche nella vita privata.

Il progetto nasce su YouTube, dove i due pubblicano video pensati per un pubblico giovane dal 2019.

In origine esisteva soprattutto il canale di Matti, legato anche al mondo dei videogiochi, poi la presenza sempre più costante di Ninna nei video ha portato alla creazione di uno spazio di coppia.

Con il tempo Ninna e Matti hanno ampliato la loro attività oltre YouTube.

Hanno portato il loro mondo anche a teatro con il Super Tour, sono stati coinvolti in progetti musicali e hanno pubblicato libri per bambini.

Il brano “La sfida contro il tempo”, uscito nel 2023, ha ottenuto milioni di visualizzazioni su YouTube.