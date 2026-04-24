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Tre tifosi del Palermo FC sono stati colpiti da misure di prevenzione che vietano loro l’accesso alle manifestazioni sportive, dopo essere stati denunciati per aggressione e altri reati al termine di una partita di calcio a Modena. I provvedimenti, di durata compresa tra 3 anni e 10 anni, sono stati adottati dal Questore per garantire la sicurezza negli stadi.

Daspo per tre tifosi del Palermo

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Questura di Modena ha notificato nei giorni scorsi il provvedimento di DASPO a tre tifosi del Palermo FC. I destinatari sono di 19 anni, 23 anni e 41 anni.

Le misure, rispettivamente della durata di 5 anni, 3 anni e 10 anni, sono state firmate dal Questore Lucio Pennella. Il DASPO, ovvero il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, rappresenta uno degli strumenti principali per contrastare episodi di violenza negli stadi e tutelare l’ordine pubblico.

L’aggressione al termine della partita

I fatti che hanno portato all’adozione dei provvedimenti risalgono al 24 gennaio scorso. Al termine dell’incontro di calcio di serie BKT tra Modena FC 2018 e Palermo FC, durante il deflusso della tifoseria ospite, i tre tifosi del Palermo si sono resi protagonisti di un’aggressione violenta ai danni del responsabile degli steward.

L’episodio ha coinvolto anche un agente della Polizia di Stato, intervenuto per prestare soccorso. L’intervento delle forze dell’ordine si è reso necessario per riportare la calma e garantire la sicurezza degli addetti ai lavori e degli altri spettatori presenti.

L’attività investigativa delle DIGOS

Le indagini sono state condotte dalle DIGOS di Modena e Palermo, che hanno collaborato per ricostruire la dinamica dei fatti e identificare i responsabili. Grazie all’attività info-investigativa, è stato possibile raccogliere elementi utili per procedere alla denuncia dei tre tifosi coinvolti.

Le accuse contestate sono gravi: lesioni personali aggravate in concorso, resistenza, violenza o minaccia a pubblico ufficiale, oltre a violenza e minaccia nei confronti degli addetti ai controlli dei luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive.

Le conseguenze per i tifosi

Per i tre tifosi del Palermo FC, la notifica del DASPO comporta il divieto di accedere a qualsiasi evento sportivo per un periodo che varia da 3 anni a 10 anni.

Si tratta di una misura preventiva che mira a impedire il ripetersi di comportamenti violenti e a tutelare la sicurezza di tutti coloro che partecipano alle manifestazioni sportive. L’adozione di queste misure conferma l’attenzione delle autorità verso il fenomeno della violenza negli stadi e la volontà di contrastare ogni forma di reato legato al tifo organizzato.

Il ruolo della Polizia di Stato

La Polizia di Stato, attraverso l’attività delle DIGOS e la collaborazione tra le Questure di Modena e Palermo, ha dimostrato ancora una volta l’efficacia delle indagini e la tempestività nell’intervenire in situazioni di emergenza. L’azione coordinata ha permesso di identificare rapidamente i responsabili e di adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza pubblica.

L’episodio avvenuto a Modena rappresenta un esempio di come la sinergia tra le forze dell’ordine e le istituzioni possa contribuire a prevenire e reprimere episodi di violenza negli stadi.

IPA