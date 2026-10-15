Caos climatico con la prossima grande eruzione vulcanica, "non siamo pronti": l'allarme nello studio su Nature

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La prossima grande eruzione vulcanica è destinata a scatenare un nuovo “caos climatico”, a cui non siamo preparati. A lanciare l’allarme è stato uno studio scientifico di Nature, secondo cui se il fenomeno dovesse verificarsi nei prossimi 5 anni, i costi sarebbero colossali: in uno scenario estremo, l’impatto economico supererebbe i 3.600 miliardi di dollari nel primo anno e raggiungerebbe i 1.200 miliardi di dollari in più nei successivi anni.

L’allarme sull’eruzione vulcanica e il “caos climatico”

Lo studio scientifico è stato pubblicato su Nature nel novembre del 2024. Il titolo è eloquente: “La prossima eruzione vulcanica di proporzioni enormi causerà un ‘caos climatico’ e noi non siamo preparati“.

Nel sottotitolo si legge: “In un mondo più caldo, l’attività vulcanica si manifesterà in modo diverso. I ricercatori devono comprendere questi rischi e come potrebbero aggravarsi”.

Il precedente dell’eruzione del Monte Tambora in Indonesia

Parlando delle conseguenze potenzialmente catastrofiche delle grandi eruzioni vulcaniche, gli scienziati hanno ricordato il precedente della massiccia eruzione del Monte Tambora in Indonesia nel 1815.

All’epoca, circa 90mila persone sull’isola di Sumbawa e nella vicina Lombok morirono a causa dell’eruzione. L’evento, però, scatenò una serie di anomalie meteorologiche in tutto il mondo, che durarono diversi anni e colpirono milioni di persone.

Nello specifico, l’emisfero settentrionale si raffreddò di 1 °C e si pensa che nell’anno successivo non ci sia stata estate. Il clima insolitamente freddo durò fino al 1817 in Nord America ed Europa, provocando raccolti scarsi. Il conseguente raddoppio dei prezzi dei cereali causò disordini sociali in vari paesi tra cui Francia e Regno Unito e fece precipitare gli Usa nella loro prima depressione economica. In India, le condizioni meteo instabili vennero collegate a un’epidemia di colera, che divenne una pandemia globale nel 1817.

Stando alle stime fornite nello studio, gli effetti a catena dell’eruzione del Monte Tambora in Indonesia causarono probabilmente decine di milioni di vittime.

I rischi di una nuova grande eruzione vulcanica

Nello studio di Nature si legge che le prove geologiche effettuate nei depositi vulcanici degli ultimi 60mila anni suggeriscono una probabilità di 1 su 6 che si verifichi una nuova grande eruzione nel corso di questo secolo.

Se ciò dovesse accadere nei prossimi 5 anni, i costi sarebbero “colossali“: in uno scenario definito estremo, stando alle stime di Lloyd’s di Londra, l’impatto economico ammonterebbe a più di 3.600 miliardi di dollari nel primo anno e a 1.200 miliardi di dollari in più negli anni successivi, a causa degli effetti estremi sul meteo, della riduzione dei raccolti e dell’instabilità alimentare.

La soluzione proposta dagli scienziati

Per definire meglio le conseguenze di una nuova grande eruzione vulcanica sul meteo, gli scienziati hanno suggerito un “approccio su 3 fronti“.

In primis, i ricercatori dovrebbero integrare modelli e prove geologiche sui climi passati con i dati storici sull’attività vulcanica.

In secondo luogo, dovrebbero esplorare in che modo il raffreddamento vulcanico potrebbe interagire con il riscaldamento climatico di origine antropica.

Infine, scienziati, analisti e responsabili politici dovrebbero elaborare strategie finalizzate a minimizzare gli effetti di un’eruzione catastrofica, combinando modelli climatici, agricoli e di shock alimentare.

Gli scienziati hanno sottolineato che, in un mondo più caldo, anche molti processi fisici e chimici nell’atmosfera, negli oceani e sulla terraferma subiranno alcune modifiche.