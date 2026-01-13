Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due provvedimenti di divieto di accesso sono stati emessi dal Questore di Ravenna nei confronti di un cittadino italiano e di un 27enne straniero, rispettivamente per aggressione e molestie sessuali. I fatti sono stati accertati nelle scorse settimane e negli ultimi giorni dell’anno, come reso noto dalle forze dell’ordine.

Tensioni in un bar di Bagnacavallo

Il primo provvedimento è stato adottato nei confronti di un cittadino italiano che, nelle settimane scorse, è stato arrestato dai militari dell’Arma dei Carabinieri.

L’uomo si trovava in un bar del centro di Bagnacavallo, Ravenna in evidente stato di ubriachezza e stava arrecando disturbo ai clienti.

Quando gli operatori hanno tentato di identificarlo il soggetto ha opposto resistenza arrivando ad aggredire fisicamente i militari con spinte e schiaffi.

Durante il controllo l’uomo è stato trovato in possesso ingiustificato di un cutter, una confezione di lame da taglierino e una modica quantità di marijuana.

Per questi motivi il Questore di Ravenna ha emesso nei suoi confronti il cosiddetto Daspo Willy, ovvero il divieto di accesso e stazionamento presso gli esercizi pubblici del comune di Bagnacavallo per la durata di due anni.

Divieto di accesso per molestie sessuali alla stazione ferroviaria

Il secondo provvedimento riguarda un 27enne straniero, identificato e denunciato dagli operatori della Polizia Ferroviaria di Ravenna.

L’uomo è stato individuato come presunto autore di molestie sessuali ai danni di una donna, fatti avvenuti all’interno della stazione ferroviaria negli ultimi giorni dell’anno.

La Divisione Anticrimine della Questura, valutata la gravità del gesto e la pericolosità sociale del soggetto già noto alle forze dell’ordine, ha disposto il divieto di accesso alla zona dello scalo ferroviario e agli adiacenti giardini Speyer per un anno.

Il provvedimento, noto come Daspo urbano, mira a tutelare la sicurezza dei cittadini e a prevenire ulteriori episodi di molestie e disturbo nell’area della stazione e nei luoghi pubblici limitrofi.

Le motivazioni dei provvedimenti

Entrambi i provvedimenti sono stati adottati per motivi di sicurezza pubblica in seguito a episodi che hanno visto protagonisti soggetti ritenuti pericolosi per l’ordine e la tranquillità dei cittadini. Nel caso del cittadino italiano la presenza in stato di ubriachezza, la resistenza a pubblico ufficiale e il possesso di oggetti atti a offendere hanno portato all’emissione del Daspo Willy, che impedirà all’uomo di frequentare bar e locali pubblici di Bagnacavallo per due anni.

Per quanto riguarda il 27enne straniero la Divisione Anticrimine della Questura ha ritenuto necessario il divieto di accesso alla stazione ferroviaria e ai giardini Speyer per un anno, a seguito delle molestie sessuali commesse ai danni di una donna e della pericolosità sociale del soggetto.

