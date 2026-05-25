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8 arresti e 11 DASPO, questo il bilancio dei disordini avvenuti durante il derby a Torino, dove alcuni tifosi juventini sono stati fermati per resistenza a pubblico ufficiale e lancio di materiale pericoloso. I provvedimenti sono stati adottati dalla Polizia di Stato, che ha agito anche grazie alle immagini raccolte da un drone. Sono in corso ulteriori accertamenti per individuare altri responsabili.

L’intervento a Torino

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, gli scontri tra tifosi durante il derby hanno portato all’arresto di 8 tifosi juventini.

Di questi, 3 persone sono state fermate in flagranza di reato, mentre altre 5 persone sono state arrestate in flagranza differita grazie all’analisi delle immagini riprese da un drone. Tutti gli arrestati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di resistenza a pubblico ufficiale, lancio di materiale pericoloso e possesso di artifizi pirotecnici durante una manifestazione sportiva.

DASPO e misure preventive

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, a seguito degli episodi di disordine, il Questore di Torino ha disposto, tramite la Divisione Polizia Anticrimine, l’emissione di 11 DASPO nei confronti di altrettanti tifosi coinvolti nei fatti. Il DASPO, ovvero il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, rappresenta una delle principali misure preventive adottate per contrastare la violenza negli stadi.

Feriti tra le forze dell’ordine

Nel corso degli scontri, 6 operatori della Polizia di Stato sono rimasti contusi. Le loro condizioni non sono state dettagliate, ma l’episodio sottolinea ancora una volta i rischi a cui sono esposti gli agenti impegnati nel mantenimento dell’ordine pubblico durante eventi sportivi ad alta tensione.

Indagini ancora in corso

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la Digos locale sta proseguendo gli accertamenti per valutare la posizione di altri tifosi che potrebbero essere stati coinvolti nei disordini. Le indagini sono ancora nella fase preliminare e, come previsto dalla legge, per tutti gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Il contesto: sicurezza e prevenzione negli stadi

Gli episodi di violenza e disordine legati alle manifestazioni sportive rappresentano un tema di grande attualità per le forze dell’ordine e le istituzioni. L’utilizzo di tecnologie come i droni per monitorare le aree sensibili e l’applicazione di misure come il DASPO sono strumenti fondamentali per prevenire e reprimere comportamenti pericolosi. La città di Torino si conferma così al centro dell’attenzione per la gestione della sicurezza durante eventi sportivi di rilievo.

IPA