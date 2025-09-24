Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Undici provvedimenti di Daspo sono stati emessi nei confronti di altrettanti tifosi della Cavese, accusati di accensione di fumogeni durante la partita di Lega Pro tra Crotone e Cavese, disputata il 4 gennaio 2025 allo stadio “E. Scida”. I provvedimenti sono stati disposti dal Questore di Crotone per tutelare l’ordine e la sicurezza pubblica.

Le indagini e l’identificazione dei responsabili

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato all’interno della curva riservata ai tifosi ospiti, dove undici persone si sono rese protagoniste dell’accensione di fumogeni, comportamento vietato e potenzialmente pericoloso per la sicurezza collettiva. La Digos di Crotone ha avviato immediatamente le indagini, segnalando i responsabili alla Procura della Repubblica locale.

L’identificazione dei tifosi è stata possibile grazie all’analisi incrociata dei fotogrammi estrapolati dalle telecamere di sorveglianza posizionate lungo il perimetro dello stadio. Questo lavoro di ricostruzione ha permesso agli investigatori di attribuire con precisione le singole responsabilità a ciascun soggetto coinvolto.

La collaborazione tra le forze dell’ordine

Fondamentale, in questa operazione, si è rivelata la collaborazione tra la Digos di Crotone e gli agenti della Uigos del Commissariato di P.S. di Cava de’ Tirreni. Grazie a un lavoro sinergico, è stato possibile raccogliere tutti gli elementi necessari per delineare il quadro delle responsabilità individuali e procedere con la segnalazione dei tifosi coinvolti.

La Divisione Polizia Anticrimine, organo specializzato nella gestione delle misure di prevenzione, ha quindi avviato le istruttorie per predisporre ogni singolo provvedimento di Daspo, assicurando che le misure fossero adeguate alla gravità delle condotte contestate.

Le misure adottate: Daspo da uno a cinque anni

I provvedimenti di Daspo emessi dal Questore di Crotone prevedono una durata variabile, compresa tra uno e cinque anni, a seconda della posizione e del comportamento di ciascun tifoso. In alcuni casi, oltre al divieto di accesso agli impianti sportivi, è stato disposto anche l’obbligo di presentazione presso l’Ufficio di Polizia competente durante lo svolgimento delle competizioni sportive.

La misura afflittiva, che vieta ai destinatari di accedere a qualsiasi impianto sportivo del territorio nazionale durante le partite di calcio, mira a prevenire il ripetersi di episodi simili e a garantire la sicurezza di tutti gli spettatori.

Un piano di prevenzione per la sicurezza negli stadi

Questa attività di prevenzione si inserisce in un più ampio piano strategico varato dal Questore, in qualità di Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza, con l’obiettivo di assicurare che gli eventi sportivi si svolgano in un clima sereno e sicuro. Il rafforzamento dei controlli e l’applicazione di misure restrittive nei confronti di chi si rende protagonista di reati o comportamenti pericolosi rappresentano strumenti fondamentali per tutelare la collettività.

Il Questore di Crotone ha sottolineato come la collaborazione tra le diverse articolazioni della Polizia di Stato e la tempestività degli interventi abbiano consentito di individuare rapidamente i responsabili e adottare le misure necessarie per prevenire ulteriori rischi.

L’importanza della videosorveglianza negli stadi

L’utilizzo delle telecamere di sorveglianza si è confermato uno strumento essenziale per garantire la sicurezza negli impianti sportivi. Nel caso specifico, le immagini registrate hanno permesso di ricostruire con precisione le fasi dell’accensione dei fumogeni e di identificare i responsabili, fornendo prove inconfutabili a supporto delle indagini.

La presenza di sistemi di videosorveglianza rappresenta un deterrente per chiunque sia tentato di compiere atti illeciti durante le manifestazioni sportive, contribuendo a creare un ambiente più sicuro per tutti i partecipanti.

Le conseguenze per i tifosi coinvolti

I undici tifosi destinatari dei provvedimenti di Daspo dovranno rispettare il divieto di accesso agli stadi per il periodo stabilito dalle autorità. In caso di violazione delle prescrizioni, rischiano ulteriori sanzioni, anche di natura penale. L’obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia, previsto per alcuni di loro, rappresenta una misura aggiuntiva volta a monitorare il rispetto delle disposizioni e a prevenire comportamenti recidivi.

Queste misure, seppur restrittive, sono state adottate nell’interesse della collettività e con l’obiettivo di tutelare la sicurezza pubblica, prevenendo il verificarsi di episodi che possano mettere a rischio l’incolumità degli spettatori e degli operatori impegnati negli eventi sportivi.

Il ruolo della Procura e delle forze dell’ordine

La Procura della Repubblica di Crotone è stata tempestivamente informata delle condotte illecite e ha seguito da vicino lo sviluppo delle indagini. La sinergia tra la magistratura e le forze dell’ordine si è rivelata fondamentale per garantire una risposta rapida ed efficace agli episodi di illegalità registrati durante la partita.

La Digos, in collaborazione con la Uigos di Cava de’ Tirreni, ha svolto un lavoro meticoloso di raccolta e analisi delle prove, assicurando che ogni responsabilità fosse accertata e che le misure adottate fossero proporzionate alla gravità dei fatti contestati.

La risposta delle istituzioni

Le istituzioni hanno ribadito la volontà di contrastare con fermezza ogni forma di violenza e illegalità negli stadi, adottando tutte le misure necessarie per prevenire il ripetersi di episodi simili. Il Questore di Crotone ha evidenziato come la sicurezza degli eventi sportivi rappresenti una priorità assoluta e come la collaborazione tra le diverse forze di polizia sia fondamentale per raggiungere questo obiettivo.

L’adozione dei provvedimenti di Daspo nei confronti dei tifosi coinvolti nell’accensione di fumogeni costituisce un segnale chiaro e deciso nei confronti di chiunque intenda mettere a rischio l’ordine pubblico durante le manifestazioni sportive.

Prevenzione e sensibilizzazione: le prossime sfide

Oltre all’applicazione delle misure restrittive, le autorità stanno lavorando per promuovere una cultura della legalità e del rispetto delle regole tra i tifosi. Campagne di sensibilizzazione, incontri con le società sportive e iniziative rivolte ai giovani sono strumenti fondamentali per prevenire comportamenti pericolosi e favorire la partecipazione consapevole agli eventi sportivi.

La sicurezza negli stadi passa anche attraverso l’educazione e il coinvolgimento di tutti gli attori in campo, dalle istituzioni alle società, dai tifosi alle famiglie. Solo attraverso un impegno condiviso sarà possibile garantire che il calcio e lo sport in generale restino momenti di aggregazione e festa, liberi da episodi di violenza e illegalità.

Conclusioni

L’operazione condotta dalla Polizia di Stato e dalla Procura della Repubblica di Crotone rappresenta un esempio concreto di come la collaborazione tra istituzioni e l’utilizzo delle tecnologie possano contribuire a garantire la sicurezza negli stadi. I undici provvedimenti di Daspo emessi nei confronti dei tifosi della Cavese sono il risultato di un lavoro accurato e tempestivo, finalizzato a tutelare l’ordine pubblico e a prevenire il ripetersi di episodi pericolosi.

Le autorità hanno ribadito la volontà di proseguire su questa strada, rafforzando i controlli e promuovendo iniziative di prevenzione e sensibilizzazione. L’obiettivo è quello di assicurare che lo sport resti un momento di gioia e condivisione, nel rispetto delle regole e della sicurezza di tutti.

