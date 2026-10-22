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Un 28enne è stato arrestato a Lugo (Ravenna) per presunta rapina aggravata in concorso: avrebbe aggredito il titolare di un pub e gli avrebbe sottratto il cellulare. L’uomo è stato bloccato dai carabinieri mentre cercava di darsi alla fuga nelle vie limitrofe.

L’intervento dei carabinieri in un pub di Lugo

Come anticipato, i militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Lugo (Ravenna) sono intervenuti in un noto locale dopo che due uomini, in stato di agitazione, hanno iniziato a creare scompiglio e a lanciare bottiglie di vetro in strada.

Il titolare è intervenuto per riportare la calma, ma durante la colluttazione è stato colpito al volto con diversi pugni.

Il furto del cellulare

Approfittando della sofferenza della vittima, il complice si è impossessato del telefono cellulare caduto a terra. I due si sono poi dati alla fuga.

Una pattuglia dell’Arma, già impegnata in perlustrazione nel Comune, ha rintracciato e bloccato il 28enne a poca distanza mentre cercava di sottrarsi al controllo.

La caccia al complice

La perquisizione personale ha permesso di recuperare il telefono, poi restituito al legittimo proprietario.

L’uomo è stato arrestato e, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, accompagnato alla Casa circondariale di Ravenna, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale. Il complice è fuggito. Nel frattempo, il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Ravenna ha convalidato l’arresto del 28enne giovedì 22 ottobre.

IPA