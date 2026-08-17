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È di 12 violazioni amministrative e 5.000 euro di sanzioni il bilancio dei controlli effettuati dalla Polizia di Stato lungo la costa di Catania nell’ultima settimana. Numerosi diportisti sono stati sanzionati per inosservanza delle norme di sicurezza in mare, con particolare attenzione alla navigazione pericolosa sotto costa e all’interno dell’area marina protetta.

Controlli intensificati lungo la costa

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le moto d’acqua delle volanti del mare hanno intensificato la vigilanza costiera, percorrendo complessivamente 230 miglia nel corso dell’ultima settimana. Durante questi servizi, sono state identificate 96 persone, di cui 25 extracomunitarie, e controllati 25 natanti.

Le attività di pattugliamento hanno interessato l’intero litorale, dalla playa alla scogliera, fino a Capomulini. L’obiettivo principale è stato quello di garantire la sicurezza dei bagnanti e degli apneisti, spesso messi a rischio da comportamenti imprudenti dei diportisti.

Navigazione pericolosa e altre violazioni

Tra le infrazioni più ricorrenti contestate dagli agenti in servizio a Catania, spicca la navigazione pericolosa sotto costa, una condotta che può mettere seriamente in pericolo la vita di chi si trova in acqua. In un caso specifico, un natante è stato sanzionato per aver navigato a distanza ravvicinata da una boa che segnalava la presenza di un subacqueo, compromettendo gravemente la sua incolumità.

Sanzioni nell’area marina protetta

Non sono mancati i controlli anche all’interno dell’area marina protetta, dove alcuni conducenti di moto d’acqua sono stati sanzionati per aver violato le regole che tutelano l’ecosistema e la sicurezza dei frequentatori del mare.

Irregolarità negli stabilimenti balneari

Le verifiche della Polizia hanno riguardato anche gli stabilimenti balneari, con particolare attenzione all’assistenza bagnanti e ai mezzi nautici di soccorso. Sono emerse alcune irregolarità che hanno portato all’elevazione di ulteriori sanzioni amministrative.

Il bilancio delle sanzioni

Nel complesso, le attività di controllo hanno portato all’accertamento di 12 violazioni amministrative e all’applicazione di sanzioni pecuniarie per un totale di 5.000 euro. L’azione della Polizia di Stato si inserisce in un più ampio piano di prevenzione e sicurezza volto a tutelare la vita dei bagnanti e a garantire il rispetto delle norme in materia di navigazione.

Iniziative per i più piccoli

Oltre ai controlli, non sono mancati momenti di incontro tra i poliziotti e i bambini che hanno affollato spiagge e lidi. I più piccoli hanno potuto scattare la tradizionale foto di rito a bordo delle moto d’acqua, vivendo un’esperienza emozionante a contatto con le forze dell’ordine.

IPA