Caos in ospedale a Bolzano, pazienti svegliati e insulti ai poliziotti: "Razzisti, andate aff*****o"

E’ di un arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale il bilancio di un intervento della Polizia di Stato a Bolzano. Un cittadino tunisino è stato fermato dopo aver aggredito gli agenti al pronto soccorso dell’ospedale San Maurizio.

Intervento della Polizia

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, alcuni giorni fa, durante la notte, un equipaggio della Squadra “Volanti” è stato chiamato al pronto soccorso dell’ospedale San Maurizio di Bolzano. Gli addetti alla vigilanza avevano sorpreso un cittadino straniero all’interno di locali non accessibili a pazienti e visitatori.

Comportamento ostile

Alla vista degli agenti, l’uomo ha iniziato a mostrare un atteggiamento di sfida, offendendo i poliziotti con frasi volgari e minacciose (“Poliziotti razzisti di m…, andate aff…”), creando scompiglio tra le corsie e svegliando i pazienti ricoverati. Non soddisfatto, ha sputato verso gli agenti e ha rifiutato di farsi identificare.

Arresto e conseguenze

Gli agenti, dopo averlo messo in condizioni di non nuocere, lo hanno accompagnato in questura. Anche in questo frangente, l’uomo ha continuato con il suo comportamento ostile e violento, scalciando, minacciando di morte gli agenti e danneggiando l’auto di servizio, tentando di colpire un poliziotto con una testata al naso.

Identificazione e provvedimenti

Il cittadino tunisino, identificato come Y. H., 20enne irregolare sul territorio italiano e noto per precedenti penali di spaccio, rapina, furto, ricettazione, percosse e aggressioni, è stato dichiarato in arresto per resistenza e violenza a pubblico ufficiale, danneggiamento e rifiuto di generalità. È stato trattenuto presso le camere di sicurezza della questura in attesa del giudizio direttissimo.

Decreto di espulsione

Il Questore della Provincia Autonoma di Bolzano, Paolo Sartori, ha emesso un decreto di espulsione dal territorio nazionale, che diverrà operativo all’atto della scarcerazione. Sartori ha sottolineato la gravità dell’accaduto, evidenziando che non è ammissibile che chi rappresenta lo Stato debba subire sistematicamente insulti e violenze. Per questo motivo, è stato deciso di procedere all’arresto e all’allontanamento dal Paese di chi ha dimostrato di non rispettarne le leggi e le istituzioni.

