Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

È stato eseguito un arresto a seguito di un grave episodio avvenuto presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Padova. Un uomo di 36 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato fermato dagli agenti dopo aver aggredito personale sanitario e danneggiato apparecchiature ospedaliere, in un contesto di forte agitazione e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

L’aggressione al personale sanitario

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella mattinata di giovedì 1 ottobre, quando gli agenti della Divisione Polizia Anticrimine – Posto Fisso di Polizia presso l’Ospedale e dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico – Squadra Volanti sono intervenuti presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Padova a seguito di una segnalazione da parte del personale sanitario.

Il protagonista della vicenda, un cittadino italiano di 36 anni residente in provincia, è arrivato in ambulanza nell’area rossa del Pronto Soccorso in evidente stato di agitazione. Secondo quanto ricostruito, l’uomo alternava momenti di euforia a fasi di disorientamento e apparente tranquillità. Durante l’attesa per essere visitato, ha improvvisamente manifestato un violento stato di agitazione, strappandosi l’accesso venoso e i fili del monitoraggio nel tentativo di fuggire. Gli operatori sanitari hanno cercato di contenerlo e di bloccare la fuoriuscita di sangue, ma sono stati aggrediti fisicamente.

L’uomo ha colpito e strattonato un medico e due infermieri, provocando loro contusioni giudicate guaribili rispettivamente in 4 giorni e 3 giorni. L’aggressività del soggetto è stata tale da permettergli di divincolarsi, facendo cadere a terra un medico e scaraventando un ecografo contro il vetro di un armadietto di medicinali, rompendo sia l’armadietto che l’apparecchiatura medica.

L’intervento della Polizia e l’arresto

Gli agenti della Polizia di Stato, in servizio presso il Posto di Polizia presente nel pronto soccorso, sono intervenuti tempestivamente, coadiuvati dagli agenti delle Volanti sopraggiunti poco dopo. Grazie al loro intervento, sono riusciti a limitare i movimenti dell’uomo in sicurezza, consentendo così ai sanitari di procedere alla sedazione del paziente.

Una volta calmato e bloccato, il 36enne è stato identificato. Le verifiche effettuate presso le banche dati interforze hanno confermato che l’uomo era già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti penali, tra cui furto aggravato, rapina aggravata, sequestro di persona, simulazione di reato, lesioni personali e porto di armi e oggetti atti ad offendere. Era inoltre destinatario della misura di prevenzione dell’avviso orale emesso dal Questore di Padova.

I reati contestati e le conseguenze

In ottemperanza alla normativa introdotta dal decreto legge n. 23/2026, che mira a garantire una maggiore tutela al personale sanitario e sociosanitario, l’uomo è stato arrestato per resistenza aggravata e lesioni a pubblico ufficiale, oltre che per danneggiamento aggravato. È stato quindi associato alla casa circondariale Due Palazzi di Padova, a disposizione della Procura della Repubblica, in attesa di giudizio per direttissima.

Oltre ai reati già menzionati, il 36enne è stato anche denunciato per interruzione di pubblico servizio, in quanto il suo comportamento ha causato un’interruzione delle normali attività del pronto soccorso, mettendo a rischio la sicurezza di operatori e pazienti.

Il contesto: sicurezza negli ospedali e prevenzione

L’episodio si inserisce nell’ambito dei dispositivi di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio messi in atto dagli equipaggi della Questura di Padova. La presenza di un Posto Fisso di Polizia presso l’Azienda Ospedaliera si è rivelata fondamentale per garantire un intervento rapido ed efficace, limitando le conseguenze dell’aggressione e consentendo il ripristino della sicurezza all’interno della struttura.

Il decreto legge n. 23/2026, recentemente introdotto, rafforza la tutela delle professioni sanitarie e sociosanitarie, prevedendo pene più severe per chi si rende responsabile di aggressioni e atti violenti nei confronti del personale ospedaliero. L’arresto del 36enne rappresenta un esempio concreto dell’applicazione di queste nuove disposizioni.

I precedenti dell’arrestato

Le indagini hanno permesso di accertare che il soggetto arrestato era già gravato da numerose condanne e precedenti penali. Tra i reati contestati in passato figurano rapina aggravata, furto aggravato, sequestro di persona, simulazione di reato, lesioni personali, porto di armi e oggetti atti ad offendere, oltre a resistenza a pubblico ufficiale e distruzione e occultamento di atti veri. La sua pericolosità era già stata riconosciuta dalle autorità, che avevano disposto nei suoi confronti la misura di prevenzione dell’avviso orale.

Le condizioni degli operatori sanitari

I tre operatori sanitari coinvolti nell’aggressione hanno riportato contusioni giudicate guaribili rispettivamente in 4 giorni e 3 giorni. Nonostante lo shock e le ferite riportate, il personale ha potuto riprendere servizio dopo le cure del caso. L’episodio ha però riacceso il dibattito sulla sicurezza degli operatori sanitari e sulla necessità di garantire ambienti di lavoro protetti da episodi di violenza e aggressione.

Conclusioni

L’arresto del 36enne presso il Pronto Soccorso dell’Ospedale Civile di Padova rappresenta un importante segnale nella lotta contro le aggressioni al personale sanitario. Grazie al tempestivo intervento della Polizia di Stato e all’applicazione delle nuove norme a tutela delle professioni sanitarie, è stato possibile riportare la calma e garantire la sicurezza all’interno della struttura ospedaliera. L’episodio evidenzia la necessità di mantenere alta l’attenzione sulla prevenzione e sulla repressione di simili comportamenti, a tutela di chi ogni giorno opera in prima linea per la salute dei cittadini.

IPA