Eseguito un arresto a Rovigo, dove un uomo di nazionalità marocchina è stato fermato per rapina all’interno di un esercizio commerciale. L’uomo, dopo aver sottratto generi alimentari, ha aggredito il personale del negozio nel tentativo di fuggire.

Intervento della Polizia e dinamica dei fatti

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, il pomeriggio di martedì 24 febbraio si è trasformato in un momento di tensione all’interno di un negozio situato in Viale Porta Po a Rovigo. Un uomo, identificato come cittadino marocchino, ha nascosto alcuni prodotti alimentari sotto la giacca e ha cercato di oltrepassare le casse senza pagarli. L’azione non è però sfuggita all’addetto alla sicurezza, che lo ha fermato subito dopo l’uscita.

L’aggressione e la fuga

Quando l’uomo si è accorto che le forze dell’ordine erano state allertate, ha reagito con violenza. Ha spintonato l’addetto alla sicurezza e una commessa intervenuta in suo aiuto, provocando a quest’ultima la frattura del polso. Approfittando del caos, il sospettato ha tentato la fuga, ma la Squadra Volante, giunta rapidamente sul posto, ha seguito le indicazioni fornite dal personale del negozio.

L’arresto e il recupero della refurtiva

Gli agenti hanno individuato l’uomo in una via adiacente, dove si era nascosto nel tentativo di eludere la cattura. Durante la perquisizione, la merce sottratta è stata trovata ancora occultata all’interno del suo giubbotto. L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di rapina e condotto in Questura per le procedure di rito.

Provvedimenti giudiziari e misure cautelari

Il cittadino marocchino è stato messo a disposizione della Procura della Repubblica di Rovigo, che ha richiesto e ottenuto la convalida dell’arresto. Nei suoi confronti è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Rovigo.

IPA