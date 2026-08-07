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È scattato un arresto a Marghera (Venezia), dove un uomo di 55 anni è stato fermato con l’accusa di rapina impropria in un supermercato della zona. L’intervento è stato eseguito nel corso di un servizio di controllo del territorio, finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il presunto responsabile, un cittadino italiano senza fissa dimora, avrebbe tentato di sottrarsi alla cattura minacciando il personale di vigilanza con un coltello e uno spray urticante.

La dinamica dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’episodio si è verificato all’interno di un supermercato di Marghera. L’uomo, dopo aver prelevato alcuni generi alimentari dagli scaffali, ha oltrepassato le casse senza effettuare il pagamento. A quel punto, il personale addetto alla vigilanza lo ha intercettato, tentando di fermarlo per chiedere spiegazioni e recuperare la merce sottratta.

Nel tentativo di guadagnarsi la fuga, il 55enne ha reagito con particolare aggressività nei confronti del vigilante. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe spinto e minacciato il dipendente del supermercato, estraendo un coltello a lama ripiegabile e mostrando una bomboletta spray urticante al peperoncino. Questo comportamento ha fatto scattare immediatamente l’allarme e la richiesta di intervento alle forze dell’ordine.

L’intervento dei Carabinieri e l’arresto

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la centrale operativa ha ricevuto una segnalazione al 112 e ha inviato sul posto una pattuglia della Stazione di Marcon. Il tempestivo arrivo dei militari ha permesso di bloccare il presunto autore della rapina impropria prima che potesse allontanarsi dal supermercato. La refurtiva, ancora in possesso dell’uomo, è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Al termine delle formalità di rito, il 55enne è stato condotto presso la Casa Circondariale di Santa Maria Maggiore di Venezia, dove rimane a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

IPA