Caos in via Pantaneto a Siena, urla ai passanti e rompe il finestrino della volante: arrestato ed espulso
Arrestato a Siena un 33enne per resistenza e denunciato per danneggiamento: disposto il divieto di dimora, poi l’espulsione al Cpr.
Prima il caos in un supermercato, poi le urla contro i passanti nel centro storico e il finestrino dell’auto della polizia mandato in frantumi. A Siena un 33enne è stato arrestato per resistenza dopo il caos in via Pantaneto e gli spintoni agli agenti in Questura. Due giorni dopo era già stato espulso e portato nel Cpr di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza.
- Caos in via Pantaneto a Siena, le urla ai passanti
- Il finestrino rotto e l’aggressione agli agenti
- L’espulsione al Cpr di Potenza e i divieti del questore
Caos in via Pantaneto a Siena, le urla ai passanti
Come riporta la Polizia di Stato, la segnalazione è arrivata alla Centrale operativa della Questura intorno alle 20 del 21 ottobre.
Al telefono si parlava di un uomo molesto e alterato in via Pantaneto.
Le Volanti hanno scoperto che aveva creato disordine in un noto supermercato della zona e che poi si era messo a urlare contro i passanti, spaventandoli.
Gli agenti lo hanno caricato in auto per portarlo in Questura e identificarlo.
Il finestrino rotto e l’aggressione agli agenti
Durante il tragitto l’uomo ha continuato a inveire, fino a rompere uno dei finestrini dell’auto di servizio.
Quando i poliziotti lo hanno fatto scendere, li ha aggrediti e spintonati per sottrarsi al controllo.
Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, è stato denunciato anche per danneggiamento aggravato.
L’espulsione al Cpr di Potenza e i divieti del questore
Il giorno dopo il gip di Siena ha convalidato l’arresto e gli ha vietato di vivere in città senza l’autorizzazione del giudice.
Al termine dell’udienza è emerso che l’uomo, di origine marocchina, non aveva rispettato un decreto di espulsione del prefetto di Siena.
Con il nulla osta dell’autorità giudiziaria è stato portato nel Cpr di Palazzo San Gervasio.
Il questore gli ha inoltre imposto il divieto di ritorno a Siena per 4 anni e il Dacur, che per 3 anni gli impedisce di frequentare le principali vie del centro storico.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.