Caos in via Pantaneto a Siena, urla ai passanti e rompe il finestrino della volante: arrestato ed espulso

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Prima il caos in un supermercato, poi le urla contro i passanti nel centro storico e il finestrino dell’auto della polizia mandato in frantumi. A Siena un 33enne è stato arrestato per resistenza dopo il caos in via Pantaneto e gli spintoni agli agenti in Questura. Due giorni dopo era già stato espulso e portato nel Cpr di Palazzo San Gervasio, in provincia di Potenza.

Caos in via Pantaneto a Siena, le urla ai passanti

Come riporta la Polizia di Stato, la segnalazione è arrivata alla Centrale operativa della Questura intorno alle 20 del 21 ottobre.

Al telefono si parlava di un uomo molesto e alterato in via Pantaneto.

Le Volanti hanno scoperto che aveva creato disordine in un noto supermercato della zona e che poi si era messo a urlare contro i passanti, spaventandoli.

Gli agenti lo hanno caricato in auto per portarlo in Questura e identificarlo.

Il finestrino rotto e l’aggressione agli agenti

Durante il tragitto l’uomo ha continuato a inveire, fino a rompere uno dei finestrini dell’auto di servizio.

Quando i poliziotti lo hanno fatto scendere, li ha aggrediti e spintonati per sottrarsi al controllo.

Arrestato per resistenza a pubblico ufficiale, è stato denunciato anche per danneggiamento aggravato.

L’espulsione al Cpr di Potenza e i divieti del questore

Il giorno dopo il gip di Siena ha convalidato l’arresto e gli ha vietato di vivere in città senza l’autorizzazione del giudice.

Al termine dell’udienza è emerso che l’uomo, di origine marocchina, non aveva rispettato un decreto di espulsione del prefetto di Siena.

Con il nulla osta dell’autorità giudiziaria è stato portato nel Cpr di Palazzo San Gervasio.

Il questore gli ha inoltre imposto il divieto di ritorno a Siena per 4 anni e il Dacur, che per 3 anni gli impedisce di frequentare le principali vie del centro storico.

IPA