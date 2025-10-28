Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto per lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale, maltrattamento di animali e rifiuto di fornire le proprie generalità a Martina Franca (Taranto). Un uomo di 31 anni è stato fermato dagli agenti dopo aver aggredito verbalmente una donna e aver tentato di sottrarsi all’identificazione.

La segnalazione e l’intervento della Polizia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di Martina Franca è intervenuto nel centro cittadino a seguito di una segnalazione. Era stato infatti riferito che un uomo stava prendendo a calci un cane, presumibilmente di sua proprietà. L’episodio ha subito destato preoccupazione tra i presenti, che hanno allertato le forze dell’ordine per fermare il comportamento violento.

L’aggressione verbale e il tentativo di fuga

Durante la raccolta delle testimonianze sull’accaduto, gli agenti hanno notato in lontananza un giovane che, ad alta voce, stava offendendo una donna impegnata a raccontare i fatti. Gli operatori di polizia hanno quindi invitato l’uomo a calmarsi e a mantenere un atteggiamento più rispettoso, avvicinandosi per chiedergli un documento d’identità.

Il rifiuto di identificazione e la reazione violenta

Il giovane ha opposto un netto e oltraggioso rifiuto a farsi identificare. Dopo alcuni minuti, ha anche tentato di allontanarsi dal luogo dell’intervento. Gli agenti, dopo avergli intimato di fermarsi, lo hanno inseguito e bloccato dopo alcune centinaia di metri. Anche in questa fase, la reazione del 31enne si è rivelata particolarmente violenta e spropositata, rendendo necessario l’intervento deciso dei poliziotti per riportare la situazione sotto controllo.

L’accompagnamento in Commissariato e gli accertamenti

Solo dopo alcuni concitati minuti, l’uomo è stato riportato alla calma e accompagnato negli uffici del Commissariato locale di Martina Franca per ulteriori accertamenti. La consultazione della Banca dati delle Forze di Polizia ha permesso di accertare che il giovane era già gravato da numerosi precedenti penali.

L’arresto e la trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria

Al termine delle verifiche, gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente e il 31enne è stato arrestato.

IPA