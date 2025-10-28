Caos nel centro di Martina Franca, calci al cane e donna offesa: 31enne nei guai
Un 31enne è stato arrestato a Martina Franca per lesioni, resistenza, maltrattamento di animali e rifiuto di identificazione.
Eseguito un arresto per lesioni personali, resistenza a Pubblico Ufficiale, maltrattamento di animali e rifiuto di fornire le proprie generalità a Martina Franca (Taranto). Un uomo di 31 anni è stato fermato dagli agenti dopo aver aggredito verbalmente una donna e aver tentato di sottrarsi all’identificazione.
La segnalazione e l’intervento della Polizia
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il personale del Commissariato di Martina Franca è intervenuto nel centro cittadino a seguito di una segnalazione. Era stato infatti riferito che un uomo stava prendendo a calci un cane, presumibilmente di sua proprietà. L’episodio ha subito destato preoccupazione tra i presenti, che hanno allertato le forze dell’ordine per fermare il comportamento violento.
L’aggressione verbale e il tentativo di fuga
Durante la raccolta delle testimonianze sull’accaduto, gli agenti hanno notato in lontananza un giovane che, ad alta voce, stava offendendo una donna impegnata a raccontare i fatti. Gli operatori di polizia hanno quindi invitato l’uomo a calmarsi e a mantenere un atteggiamento più rispettoso, avvicinandosi per chiedergli un documento d’identità.
Il rifiuto di identificazione e la reazione violenta
Il giovane ha opposto un netto e oltraggioso rifiuto a farsi identificare. Dopo alcuni minuti, ha anche tentato di allontanarsi dal luogo dell’intervento. Gli agenti, dopo avergli intimato di fermarsi, lo hanno inseguito e bloccato dopo alcune centinaia di metri. Anche in questa fase, la reazione del 31enne si è rivelata particolarmente violenta e spropositata, rendendo necessario l’intervento deciso dei poliziotti per riportare la situazione sotto controllo.
L’accompagnamento in Commissariato e gli accertamenti
Solo dopo alcuni concitati minuti, l’uomo è stato riportato alla calma e accompagnato negli uffici del Commissariato locale di Martina Franca per ulteriori accertamenti. La consultazione della Banca dati delle Forze di Polizia ha permesso di accertare che il giovane era già gravato da numerosi precedenti penali.
L’arresto e la trasmissione degli atti all’Autorità Giudiziaria
Al termine delle verifiche, gli atti sono stati trasmessi all’Autorità Giudiziaria competente e il 31enne è stato arrestato.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.