Caos pensioni e riscatto laurea in Manovra, salta il pacchetto dopo il no della Lega che divide il governo

Caos nella maggioranza, dopo la minaccia della Lega di uscire dal governo Meloni è saltato il maxi emendamento alla Manovra 2026 presentato dall’esecutivo che conteneva diverse misure di sostegno alle imprese e un’aumento di spesa di circa 3,5 miliardi di euro. Al centro dello scontro le norme su pensioni e riscatto della laurea, da cui si pensava di ottenere parte delle risorse necessarie. Via la stretta sulle pensioni, il governo ha presentato un nuovo emendamento alla legge di Bilancio.

Manovra, via norme su pensioni e riscatto della laurea

Nella mattinata di oggi, venerdì 19 dicembre, il governo Meloni ha presentato in commissione Bilancio in Senato nuovi emendamenti per riscrivere la bozza della Manovra 2026.

Gli scontri all’interno della maggioranza hanno fatto saltare il maxi emendamento che il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti aveva presentato lunedì e che prevedeva maggiori spese per 3,5 miliardi di euro per finanziare una serie di norme a sostegno delle imprese.

ANSA Il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti

Dalla legge di Bilancio resta fuori la stretta sulle pensioni relativa al riscatto della laurea e alle finestre d’uscita, a cui si erano opposti con forza i leghisti.

Lega contro il leghista Giorgetti

Dopo ore di tensioni e liti che hanno diviso la maggioranza, lo strappo si è consumato nella serata di giovedì sul tema pensioni.

Da una parte la Lega, dall’altra il governo e il ministro – leghista – dell’Economia Giorgetti: “Niente allungamento dell’età pensionabile, niente rivalsa su chi riscatta la laurea”, ha detto Matteo Salvini.

Repubblica riferisce di contatti e telefonate nervose tra Palazzo Chigi, Palazzo Madama e il Mef, con i leghisti che avrebbero minacciato di lasciare il governo se non fosse stata tolta la stretta sulle pensioni.

Attorno alla mezzanotte è poi arrivato l’annuncio del ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani: via il maxi emendamento del governo e le norme su pensioni e riscatto della laurea.

Dal governo fanno sapere comunque che le misure relative alle pensioni finiranno in un decreto legge che dovrebbe approdare in uno dei prossimi Consigli dei ministri la prossima settimana.

Cosa c’è nei nuovi emendamenti

Dopo lo strappo della Lega, il governo Meloni ha deposito in commissione Bilancio del Senato il nuovo emendamento alla Manovra, con lo stralcio di buona parte delle misure previste dal testo originario.

Via il pacchetto pensioni e riscatto laurea ma anche quasi tutte le norme di sostegno alle imprese, a partire dai fondi per Zes e Transizione 4.0.

Tolto anche il nuovo contributo di 1,3 miliardi chiesto alle assicurazioni, nel testo restano solo l’estensione triennale dell’iperammortamento per le imprese al 2028 e la rimodulazione del Pnrr.

Opposizioni all’attacco

“Lega contro Lega e Lega contro governo”, commenta la senatrice di Italia Viva Raffaella Paita, “la verità è che sta andando in tilt la maggioranza”.

E la segretaria del Pd Elly Schlein attacca: “Meloni si dimostra campionessa di incoerenza”.

“Il ministro dell’Economia è stato completamente smentito dal suo stesso partito”, dice il capogruppo Pd al Senato Francesco Boccia. Se non è più in grado di fare il ministro “rassegni le dimissioni”.

“Comunque finisca la telenovela emendamento, Giorgetti ha perso la faccia”, scrive Matteo Renzi nella sua e-news.