Un 28enne italiano residente in provincia di Firenze è stato arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale dopo aver molestato i passeggeri a bordo di un treno regionale diretto a Siena. L’uomo, trovato in possesso di sostanza stupefacente, ha opposto una forte resistenza agli agenti intervenuti presso la stazione ferroviaria della città toscana nel tardo pomeriggio di venerdì scorso.

L’intervento degli agenti e la situazione alla stazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel pomeriggio di venerdì, quando la sala operativa della Questura di Siena ha ricevuto una segnalazione alle 18.30 circa riguardante la presenza di una persona molesta a bordo di un treno regionale in arrivo.

Gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono intervenuti prontamente presso la stazione ferroviaria di Siena. Una volta giunti sul posto, hanno individuato il giovane, che era appena sceso dal treno e appariva in condizioni psico-fisiche alterate. I poliziotti hanno provveduto a metterlo in sicurezza, allontanandolo dai binari per evitare ulteriori rischi sia per lui che per gli altri presenti.

Il controllo di polizia e la scoperta della droga

Durante il controllo di polizia, il 28enne ha mostrato subito segni di nervosismo e agitazione, tentando più volte di allontanarsi dagli operatori. Nel corso delle prime fasi della verifica, il giovane ha estratto dai pantaloni un pacchetto di filtri, all’interno del quale era nascosta una bustina contenente polvere bianca. Gli accertamenti successivi hanno permesso di stabilire che si trattava di sostanza stupefacente.

La resistenza e la colluttazione con gli agenti

Alla richiesta degli agenti di seguire il personale in Questura, il giovane si è ulteriormente agitato e ha opposto una resistenza ancora più marcata. La situazione è degenerata rapidamente, sfociando in una colluttazione durante la quale uno dei poliziotti ha riportato un trauma al polso, con una prognosi di 7 giorni. L’uomo è stato quindi arrestato per resistenza e violenza a pubblico ufficiale.

