Caos treni per guasti anomali, Polfer smentisce Salvini sul sabotaggio: "Non ci sono prove"

Una prima relazione della Polizia Ferroviaria smentisce l’ipotesi di sabotaggio sulla linea alta velocità dei treni avanzata da Salvini. Il ministro dei Trasporti aveva tirato in ballo questa possibilità in merito al caos treni del 14 e 15 gennaio. Secondo gli accertamenti svolti dalla Polfer insieme alla Digos, i guasti potrebbero essere compatibili con gesti dolosi, ma non sono state trovate prove a sostegno di questa ipotesi.

L’indagine della Procura sul sabotaggio dei treni

La relazione firmata dalla Polizia Ferroviaria, dalla Digos e dalla Doit Roma (struttura manutentiva di Rfi) andrà a completare l’indagine aperta dalla Procura di Roma sui presunti sabotaggi denunciati da Ferrovie dello Stato.

Anche se finora, come detto, non sarebbero emerse prove di rilievo a sostegno di questa tesi.

Sabotaggio treni, la denuncia di Fs e le parole di Salvini

I cinque episodi presi in considerazione si sono verificati tra l’11 e il 15 gennaio e hanno generato caos e ritardi, soprattutto sulla linea ad alta velocità. Secondo le Ferrovie dello Stato, “non si poteva escludere in radice l’ipotesi di situazioni mirate a colpire gli asset aziendali”.

Un’idea condivisa dal ministro dei Trasporti Matteo Salvini che, parlando alla Camera, aveva apertamente parlato di attacchi contro la rete ferroviaria. Come anticipato dal Fatto Quotidiano, nel report della Polfer si fa riferimento in particolare a due episodi accaduti a Roma tra il 14 e il 15 gennaio di quest’anno.

In entrambi i casi un disallineamento della linea di alimentazione elettrica (in due punti diversi) ha generato il caos treni. Ma finora gli accertamenti tecnici non avrebbero trovato alcun riscontro in merito all’ipotesi del sabotaggio.

I primi riscontri degli accertamenti tecnici

Gli accertamenti sono ancora in corso, ma per il momento, almeno stando ai primi riscontri della relazione tecnica, non sarebbero state manomissioni a provocare disagi sulla linea dell’alta velocità.

L’indagine complessiva riguarda anche l’episodio dell’11 gennaio, quando un treno Frecciarossa era rimasto fermo tra Milano Centrale e Lambrate a causa della rottura di un cavo elettrico e del danneggiamento del pantografo. Anche in questo caso i primi accertamenti della Polfer non avevano trovato tracce di dolo.

Gli altri due episodi citati nell’esposto delle Ferrovie dello Stato riguardano un guasto al deviatoio all’altezza di Gricignano di Aversa (Caserta) e la rottura della rotaia sulla tratta tra Valdarno Sud e Arezzo. È invece di natura certamente dolosa il rogo del 28 novembre 2024 che ha distrutto 16 auto delle Fs nel deposito Italferr di Roma.