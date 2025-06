Caos voli per guasto al radar Enav, Pd all'attacco di Salvini ministro "peggiore della storia": la richiesta

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Dopo il guasto al radar Enav – che ha portato allo stop di un paio d’ore dei voli nel Nord-Ovest – Matteo Salvini è finito nella bufera. Il ministro dei Traporti è stato accusato dal Pd che lo ha etichettato come il “peggiore della storia” nel suo ruolo. È stata inoltre annunciata la presentazione di un’interrogazione parlamentare per fare luce sull’accaduto.

Caos voli, Pd contro Matteo Salvini

Partito Democratico sul piede di guerra contro Matteo Salvini dopo il caos aereo che ha colpito molti aeroporti del Nord-Ovest italiano nella serata di sabato 28 giugno. A causa di un guasto informatico infatti numerosi voli hanno subito ritardi e cancellazioni tanto da spingere a proclamare lo stop al traffico aereo nelle zone interessate.

La situazione è tornata alla normalità qualche ora dopo ma ha comunque generato tanti disservizi alle migliaia di passeggeri interessati dalla situazione. L’opposizione ha rincarato la dose contro il Ministro dei Trasporti e chiesto un’interrogazione parlamentare.

IPA Immagini dall’aeroporto di Orio al Serio, Bergamo

L’attacco al Ministro dei Traporti

Non accenna a spegnersi l’eco delle polemiche dopo quanto accaduto nella serata del 28 giugno quando il traffico aereo tra Milano, Torino, Genova, Bergamo, Firenze e Pisa è andato in tilt, in un fine settimana tra l’altro molto congestionato dalle partenze dei viaggiatori.

In una nota congiunta, i deputati dem Anthony Barbagallo, capogruppo in Commissione Trasporti, e Andrea Casu, vicepresidente della stessa Commissione, hanno attaccato senza mezze misure il leader della Lega, definendolo “il peggior ministro dei Trasporti della storia repubblicana”.

“Dopo aver messo in ginocchio il trasporto ferroviario, ora Salvini blocca anche il cielo, è il suo ennesimo fallimento. Quanto accaduto è gravissimo: passeggeri bloccati a terra per ore, famiglie costrette a passare la notte in aeroporto, vacanze rovinate. Davvero inaccettabile che, nel 2025, si possa verificare un guasto così impattante senza che ci siano risposte chiare e immediate sulle responsabilità e sulle misure adottate per prevenirlo”, continua la nota.

Interrogazione parlamentare contro Salvini

In essa inoltre si annuncia la presentazione di una interrogazione parlamentare urgente per chiarire le cause del guasto. Interrogazione sottoscritta anche dai deputati Ouidad Bakkali, Valentina Ghio e Roberto Morassut, membri della commissione Trasporti.

Viene messo sotto la lente d’ingrandimento l’operato di Matteo Salvini reo di essersi limitato a “comunicare a posteriori che ha ‘seguito la situazione’. È ora che il ministro venga in Parlamento a riferire perché il sistema di controllo aereo ha mostrato una simile vulnerabilità. Non ci fermeremo finché non saranno chiarite tutte le responsabilità. Mentre Salvini fa propaganda dai social, il Paese va in tilt. È evidente che non è all’altezza del ruolo che ricopre”, chiosano così i due deputati del Pd.

Come detto, l’improvviso stop del traffico aereo negli scali di Milano Malpensa, Linate, Orio al Serio, Torino Caselle e Genova ha interessato migliaia di passeggeri e oltre 300 aerei. Il disservizio è stato causato da problemi a un radar Enav: è iniziato intorno alle 21 di sabato 28 giugno e si è risolto solo in tarda serata. Come spiegato da Enav, il guasto è stato provocato dall’instabilità della rete di trasmissioni dati della sala radar a Milano.