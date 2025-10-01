Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di due arresti e il recupero di gioielli e 1500 euro il bilancio di un’operazione condotta dai Carabinieri tra Capalbio e Orbetello nella serata di ieri. Due uomini sono stati fermati e tratti in arresto con l’accusa di truffa ai danni di una coppia di anziani, grazie all’intuito di una pattuglia e alla tempestiva collaborazione tra le forze dell’ordine. L’episodio si è verificato tra le province di Grosseto e Capalbio, dove i militari hanno sventato il tentativo di sottrarre denaro e preziosi a persone vulnerabili.

La fonte della notizia

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’operazione ha avuto inizio nella serata di ieri, quando una pattuglia della Stazione di Capalbio ha notato due uomini che, dopo aver consumato un pasto in un locale della zona, si stavano dirigendo verso la loro auto. I militari, insospettiti dal comportamento dei due e dalla mancanza di spiegazioni plausibili sulla loro presenza in zona, hanno deciso di procedere a un controllo approfondito.

Il controllo e i primi sospetti

Durante il controllo, i Carabinieri hanno scoperto che il veicolo utilizzato dai due uomini era stato preso a noleggio, ma il contratto non risultava intestato a nessuno dei presenti. Nonostante ciò, in assenza di elementi concreti per trattenerli, i due sono stati lasciati andare. Tuttavia, i militari hanno immediatamente informato i colleghi del Nucleo Operativo e Radiomobile di Orbetello, attivando un monitoraggio discreto dei movimenti della vettura sospetta.

L’allerta e la segnalazione della truffa

Nel frattempo, le Centrali Operative del Comando Provinciale sono state allertate e hanno diramato una nota di ricerca per la possibile commissione di truffe o altri reati contro il patrimonio. La conferma dei sospetti è arrivata poco dopo, quando la Centrale Operativa di Grosseto ha segnalato che una coppia di coniugi era appena stata vittima di una truffa.

La dinamica della truffa ai danni degli anziani

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la truffa è stata messa in atto con una telefonata da parte di un uomo che si è spacciato per Carabiniere. L’uomo ha raccontato ai coniugi che si era appena verificata una rapina presso una gioielleria di Grosseto e che la refurtiva poteva trovarsi nella loro abitazione. I due anziani sono stati quindi avvisati che un collega sarebbe passato a breve per controllare denaro e gioielli. Poco dopo, un complice si è presentato alla porta della coppia, che, fidandosi delle indicazioni ricevute, gli ha mostrato i propri averi. L’uomo si è quindi impossessato di soldi e gioielli, allontanandosi rapidamente.

L’intervento decisivo dei Carabinieri

Nel frattempo, il dispositivo di ricerca predisposto dai Carabinieri era già operativo e concentrato sulla vettura controllata poche ore prima. Alle 17, i militari hanno intercettato nuovamente l’auto sospetta e l’hanno fermata. Questa volta, i due uomini a bordo sono apparsi visibilmente nervosi e preoccupati. La perquisizione ha permesso di rinvenire gioielli e 1500 euro in contanti, nascosti tra l’abbigliamento intimo e le scarpe dei fermati. Tra gli oggetti recuperati figurava anche la fede nuziale dei coniugi truffati, con incisi il nome dello sposo e la data del matrimonio.

La restituzione dei beni e le indagini

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, le vittime sono state contattate dai veri militari di Grosseto e si sono recate in caserma per raccontare quanto accaduto. Al termine delle procedure di rito, la coppia ha potuto riavere indietro tutto ciò che era stato sottratto. I due uomini arrestati sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza, in attesa delle decisioni dell’Autorità Giudiziaria. Si precisa che, fino a sentenza definitiva, devono essere considerati presunti innocenti.

