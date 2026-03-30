Caparezza annulla presentazione di Orbit Orbit a Modena e Catanzaro per "controlli immediati" per un problema

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Le presentazioni previste in questi giorni a Modena e Catanzaro di Orbit Orbit, ultima fatica musicale del rapper Caparezza, sono state annullate. La spiegazione è stata data dallo stesso artista tramite il proprio profilo Instagram, dove ha chiarito di aver avuto “un problema che mi costringe a fare dei controlli immediati”.

Annullate le presentazioni di Orbit Orbit a Modena e Catanzaro

Con una storia pubblicata sul proprio profilo Instagram nel pomeriggio di oggi, lunedì 30 marzo 2026, il rapper e cantautore Caparezza ha annunciato l’annullamento dei suoi prossimi impegni per il tour di presentazione del nuovo album, Orbit Orbit,

Al momento sono stati annullati gli impegni previsti per questi giorni, ovvero quello di Modena, che era previsto all’Arena Spazio Culturale nel pomeriggio di oggi, e quello di domani 31 marzo, alle 18.30 presso l’Auditorium IIS “E. Fermi” di Catanzaro.

Instagram @fotocaparezza

Come chiarito dall’artista nel messaggio condiviso tramite social con i suoi fan, gli impegni sono stati cancellati a causa di “un problema” non meglio specificato.

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