Caparezza spaventa i fan a Caserta, ipotesi ritiro per il rapper: "Non so che fine farò, lasciatemi andare"

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“Lasciatemi andare”, così Caparezza ha chiuso l’ultima data del suo tour alla Reggia di Caserta, spiazzando i fan. Dai problemi con l’acufene al cambio di rotta dei suoi dischi, il profondo cambiamento interiore del cantautore non è mai stato un mistero, ma le parole che ha rivolto al pubblico dopo l’ultima canzone hanno preoccupato i suoi ammiratori. “Non so che fine farò, ve lo dico con molta sincerità”, ha detto dal palco.

“Lasciatemi andare”

Il 5 settembre Caparezza, al secolo Michele Salvemini, ha salutato il suo pubblico dopo aver concluso il suo tour Orbit Orbit. Ma ai circa 20 mila presenti alla Reggia di Caserta, l’autore ha rivolto parole che sollevano tanti interrogativi.

“Non so che fine farò, ve lo dico con molta sincerità”, ha detto la voce di Fuori dal Tunnel.

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Poi ha continuato: “È ovvio che ogni fine concerto dico che è l’ultimo e poi puntualmente vengo smentito, però sono in una condizione particolare“.

Poi la richiesta: “Per cui non abbiate paura, qualsiasi cosa farò starò bene, quindi lasciatemi andare“.

L’appello ai fan dopo l’ultimo concerto del tour

Prima di lasciare il palco, tuttavia, Caparezza ha affidato ai suoi fan un messaggio.

“Il mio consiglio è questo: non tenete le vostre idee dentro di voi, date loro corpo perché non ci sarà più tempo. Non c’è già più tempo“.

I problemi con l’acufene

Sin dal disco Prisoner 709 Caparezza ha cambiato narrazione: il suo problema con l’acufene è diventato il tema del brano Larsen, ma l’intero disco e quelli successivi rappresentano il profondo mutamento interiore del cantautore di Molfetta.

Salvemini, infatti, ha progressivamente fatto transitare i suoi testi verso una dimensione più intimista e consapevole, un processo continuato con Exuvia e Orbit Orbit. Il 30 e 31 marzo di quest’anno, ad esempio, l’artista si è trovato costretto ad annullare gli appuntamenti con i fan di Modena e Catanzaro per “controlli immediati“. I fan, ora, attendono maggiori informazioni a seguito delle dichiarazioni rilasciate prima di lasciare il palco della Reggia di Caserta.