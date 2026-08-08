Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un detenuto di origini palermitane, evaso dalla Casa di Reclusione di Asti dove stava scontando una pena di 21 anni per associazione di tipo mafioso e traffico illecito di sostanza stupefacente, è stato arrestato nella provincia di Reggio Calabria dopo una fuga durata diversi giorni. L’uomo, che aveva già scontato 34 anni di reclusione dal 1988, era stato dichiarato irreperibile dal 17 luglio 2026, quando non aveva fatto ritorno in carcere dopo un permesso per attività di volontariato. L’arresto è stato eseguito grazie a un’operazione congiunta delle Squadre Mobili di Asti, Palermo e Reggio Calabria, coordinate dalle rispettive Procure.

Le indagini e la fuga: la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la vicenda ha avuto inizio il 17 luglio 2026, quando un detenuto semilibero, autorizzato a uscire dalla Casa di Reclusione di Asti per svolgere attività di volontariato, non ha fatto più ritorno in istituto. L’uomo, di origini palermitane, stava scontando una lunga pena per associazione mafiosa e traffico di droga. L’allarme è stato immediatamente diramato a tutte le Forze dell’Ordine su scala nazionale, dato il profilo criminale del soggetto, che aveva già trascorso 34 anni in carcere dal 1988.

Le misure adottate dalle autorità giudiziarie

In seguito all’evasione, la Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Palermo ha emesso un Ordine di esecuzione per la carcerazione, relativo alla pena residua di 3 anni 9 mesi e 15 giorni. Parallelamente, il Magistrato di Sorveglianza di Torino ha disposto la sospensione immediata della misura alternativa e ordinato la carcerazione del detenuto. La 1^ Sezione della Squadra Mobile di Asti ha quindi acquisito la documentazione relativa ai colloqui e ai permessi d’uscita del detenuto, focalizzandosi sulle persone con cui aveva avuto contatti, soprattutto nell’ambiente mafioso siciliano.

Le ipotesi investigative: la pista siciliana e calabrese

Dall’analisi del fascicolo personale e delle banche dati di Polizia, gli investigatori hanno ipotizzato che l’evaso potesse dirigersi verso Bagheria (PA), sua città d’origine, dove avrebbe potuto trovare appoggio e protezione per la latitanza. Tuttavia, la collaborazione con la Squadra Mobile di Palermo ha permesso di escludere la sua presenza a Bagheria. Le indagini si sono quindi concentrate su Reggio Calabria, città da cui il detenuto avrebbe potuto raggiungere la Sicilia tramite traghetto, eludendo i controlli, e dove la criminalità organizzata locale aveva già in passato fornito supporto logistico a latitanti siciliani.

L’arresto a Bovalino: la svolta nelle ricerche

Gli investigatori della Squadra Mobile di Asti si sono recati a Reggio Calabria, dove, con il supporto della Squadra Mobile locale, hanno proseguito le ricerche fino a individuare la presenza del fuggitivo nel paese di Bovalino (RC), noto per la forte presenza della ‘ndrangheta nella Locride. Dopo alcuni giorni di appostamenti nei pressi di esercizi commerciali come market, tabaccherie e farmacie, il detenuto è stato individuato mentre tentava di sfuggire agli agenti. Nonostante un breve tentativo di fuga, è stato prontamente bloccato e arrestato.

Le modalità di camuffamento e la convalida dell’arresto

Al momento dell’arresto, gli agenti hanno notato che il ricercato aveva cambiato aspetto tingendosi i capelli di biondo e modificando la fisionomia del viso. Era stato già avvistato il giorno precedente nei pressi di alcuni esercizi commerciali di Bovalino con gli stessi abiti. L’arresto è stato eseguito in forza dell’Ordine di esecuzione per la carcerazione e del Decreto di sospensione della misura alternativa, oltre che per il reato di evasione.

Le fasi successive: la trasmissione degli atti e la presunzione di innocenza

L’Autorità Giudiziaria di Locri ha convalidato l’arresto, la perquisizione e il sequestro probatorio, dichiarando però la propria incompetenza territoriale e trasmettendo il fascicolo processuale alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Asti.

IPA