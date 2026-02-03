Capelli grigi, lo studio di cui parlano tutti è del 2023 ma spiega solo perché perdono colore

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Sta facendo il giro del web uno studio sui capelli grigi, che potrebbe spiegare perché, a un certo punto della nostra vita, perdiamo la capacità di pigmentare i capelli. Secondo alcuni, gli esiti a cui sono pervenuti i ricercatori potrebbe significare l’addio ai capelli grigi. Lo studio è del 2023.

Quando è stato pubblicato lo studio sui capelli grigi

Lo studio di cui si sta parlando sul web risale, in realtà, a 3 anni fa.

Firmato dai ricercatori della Grossmann School of Medicine della New York University, lo studio è stato pubblicato il 19 aprile 2023 su Nature.

La scoperta dei ricercatori sui capelli grigi

Dallo studio è emerso che le cellule staminali dei melanociti (McSC) bloccate non sono in grado di produrre la proteina necessaria per pigmentare i capelli e ciò potrebbe spiegare la presenza di capelli grigi.

Utilizzando i topi come soggetti della ricerca, gli studiosi hanno scoperto che i McSC viaggiano tra i compartimenti dei follicoli piliferi in via di sviluppo in una situazione sana e sono proprio i compartimenti diversi a consentire ai McSC di acquisire le proteine capaci di rigenerarsi in cellule pigmentarie e colorare continuamente i capelli.

i McSC, quindi, si spostano continuamente tra compartimenti ma possono restare bloccati, impossibilitati a tornare al compartimento generale, dove le proteine WNT incoraggiano le cellule a rigenerarsi in cellule pigmentarie.

Se i McSC riescono a continuare a muoversi o se, laddove dovessero bloccarsi, riuscissimo a trovare il modo per “sbloccarli”, quindi, potremmo mantenere la colorazione.

Cosa dicono i ricercatori dello studio

Mayumi Ito, ricercatore senior dello studio sui capelli grigi, ha affermato: “È la perdita di una funzione simile a quella camaleontica nelle cellule staminali dei melanociti che potrebbe essere responsabile dell’ingrigimento e della perdita del colore dei capelli”. Ancora Ito: “Questi risultati suggeriscono che la motilità delle cellule staminali dei melanociti e la differenziazione reversibile sono fondamentali per mantenere i capelli sani e colorati”.

Il ricercatore Qi Sun ha spiegato che lo studio “arricchisce la nostra comprensione di base di come le cellule staminali dei melanociti agiscono per colorare i capelli”, sottolineando che i nuovi meccanismi scoperti “sollevano la possibilità che la stessa posizione fissa delle cellule staminali dei melanociti possa esistere negli esseri umani”. E ha aggiunto: “Se così fosse, rappresenta una potenziale via per invertire o prevenire l’ingrigimento dei capelli umani aiutando le cellule bloccate a muoversi nuovamente tra i compartimenti follicoli piliferi in sviluppo”.