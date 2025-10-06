Capezzone attacca ancora Telese dopo lo scontro a Omnibus su La7: "Non è andata bene per lo squadrista rosso"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Non accenna a placarsi la polemica tra Daniele Capezzone e Luca Telese, protagonisti di un acceso scontro durante la trasmissione Omnibus su La7. Il direttore editoriale di Libero Quotidiano ha pubblicato sui social un’analisi delle reazioni sul web a quanto avvenuto in tv, sentenziando: “Non è andata bene per lo squadrista rosso”.

Scontro tra Capezzone e Telese a Omnibus: cos’è successo

Lo scontro tra Daniele Capezzone e Luca Telese è andato in onda nel corso della puntata di Omnibus, su La7, di domenica 5 ottobre.

In collegamento era presente l’eurodeputata di Avs, Benedetta Scuderi, reduce dall’esperienza a bordo della Flotilla. Capezzone l’ha accusata di aver abbandonato gli altri attivisti, assieme ai tre parlamentari presenti, tornando in Italia poche ore dopo l’abbordaggio: “Quattro parlamentari se ne sono andati via, avete lasciato i vostri compagni, e non si hanno notizie di vostre proteste se non ora che siete al calduccio”.

L’accusa di Capezzone ha fatto scattare l’immediata reazione di Luca Telese: “Sei un poveretto“.

Capezzone ha però attaccato ancora su Flotilla, menzionando “le accuse internazionali su finanziamenti diretti o indiretti di Hamas”.

A quel punto, Luca Telese si è alzato dal tavolo ed è andato via, non prima di aver dato del “buffone” a Capezzone, a cui è stato anche intimato di stare “a cuccia“.

“Fascista rosso!” è stata la dura replica del direttore editoriale di Libero Quotidiano.

Il messaggio di Telese dopo lo scontro con Capezzone a Omnibus

Luca Telese ha commentato l’acceso botta e risposta con Capezzone a Omnibus con un messaggio pubblicato su X.

Le sue parole: “Dopo grandi sforzi per mantenermi Zen, sono stato costretto ad abbandonare gli studi di Omnibus (i miei colleghi mi perdoneranno) per una protesta ghandiana contro l’insopportabile mistificazione di Daniele Capezzone, secondo cui la Global Sumud Flotilla è stata finanziata da Hamas, e i parlamentari a bordo erano smaniosi di tornare a casa per mettere il culo al ‘calduccio’ (parole sue)”.

Il nuovo attacco di Capezzone a Telese

Sempre su X, Capezzone ha riacceso la polemica con Luca Telese, condividendo un’analisi delle reazioni online allo scontro andato in onda su La7.

Commentando i dati, il direttore di Libero Quotidiano ha scritto: “No, non è andata bene per lo squadrista rosso. Come i pifferi di montagna, andò per suonare e finì suonato. Analisi delle reazioni online piuttosto eloquente”.