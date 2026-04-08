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Due dipendenti delle società di trasporto ferroviario sono stati aggrediti mentre erano in servizio a Varese. In entrambi i casi i responsabili sono stati arrestati grazie al tempestivo intervento della Polizia Ferroviaria. Gli episodi, avvenuti il 28 marzo e il 30 marzo, hanno visto coinvolti un cittadino svizzero e un italiano, entrambi già noti alle forze dell’ordine per precedenti reati.

Aggressioni sui treni a Varese

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il primo episodio si è verificato intorno alle 19 del 28 marzo. Gli agenti della Polizia Ferroviaria di Varese sono intervenuti a seguito di una segnalazione del Centro Operativo Compartimentale per un’aggressione avvenuta su un treno proveniente dalla Svizzera.

Giunti sul posto, i poliziotti hanno individuato un uomo di 39 anni, cittadino elvetico, incensurato in Italia ma con precedenti in Svizzera per reati contro il patrimonio, contro la persona e per violenza o minacce a Pubblico Ufficiale. Secondo la ricostruzione fornita dal capotreno, il passeggero era stato invitato ad abbassare il volume del telefono cellulare che disturbava gli altri viaggiatori. L’uomo, invece di collaborare, ha reagito insultando verbalmente il capotreno e colpendolo con pugni al volto.

Le conseguenze per la vittima e l’arresto dell’aggressore

La vittima dell’aggressione è stata accompagnata al Pronto Soccorso di Varese, dove i medici hanno riscontrato 10 giorni di prognosi per percosse alla mandibola e una ferita superficiale alla mano destra.

L’aggressore è stato arrestato per lesioni aggravate e condotto presso la casa circondariale di Varese su disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

Secondo episodio: nuova aggressione a un capotreno

Il secondo episodio si è verificato nella mattinata di lunedì 30 marzo, intorno alle 10.20, presso la stazione di Varese Nord. Anche in questo caso, la Polizia Ferroviaria è intervenuta dopo una segnalazione del Centro Operativo Compartimentale per un’aggressione ai danni del capotreno del convoglio regionale n. 10029.

Gli agenti hanno identificato l’aggressore: un uomo di 47 anni, italiano, nato e residente a Tradate (VA), già noto per reati contro il patrimonio. Durante il trasferimento negli uffici di polizia l’uomo ha opposto resistenza agli operatori.

La dinamica dell’aggressione e le condizioni della vittima

Secondo quanto riferito dal capotreno, durante il transito alla stazione di Tradate, aveva sorpreso il passeggero mentre fumava a bordo del treno. Alla richiesta di smettere, l’uomo, in stato di agitazione, ha prima minacciato il capotreno e poi lo ha strattonato con forza, spingendolo contro la fiancata del convoglio.

La vittima è stata soccorsa e medicata presso il Pronto Soccorso di Varese, dove ha ricevuto 7 giorni di prognosi per trauma contusivo all’arto superiore destro. L’aggressore è stato arrestato per resistenza a Pubblico Ufficiale e lesioni personali, e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Il ruolo della Polizia Ferroviaria e le misure adottate

In entrambi i casi, la prontezza degli agenti della Polizia Ferroviaria di Varese ha permesso di individuare e fermare rapidamente i responsabili delle aggressioni. Gli arresti sono stati eseguiti in flagranza di reato e i due uomini sono stati messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria per i provvedimenti del caso.

Le forze dell’ordine sottolineano l’importanza della collaborazione tra personale ferroviario e Polizia Ferroviaria per garantire la sicurezza sui treni e nelle stazioni, soprattutto in un periodo in cui si registra un aumento degli episodi di violenza ai danni di lavoratori impegnati nei servizi pubblici.

IPA