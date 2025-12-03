Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo di 45 anni è stato sottoposto a una misura cautelare che prevede il divieto di avvicinamento a meno di 500 metri dalla sua ex coniuge, con controllo elettronico, a seguito di maltrattamenti reiterati. Il provvedimento è stato disposto dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti ed eseguito dagli agenti della Polizia di Stato di Capo d’Orlando (Messina).

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’ordinanza di applicazione della misura cautelare è stata emessa dopo una segnalazione presentata dalla vittima presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Capo d’Orlando. Gli agenti, coordinati dalla Procura della Repubblica di Patti, hanno avviato indagini approfondite che hanno permesso di delineare un quadro accusatorio preciso nei confronti dell’indagato.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo si era già reso protagonista in passato di diversi episodi di maltrattamenti nei confronti della ex moglie. Nonostante in più occasioni avesse mostrato apparente pentimento, riuscendo a convincere la donna a non interrompere la relazione, le condotte violente sono proseguite e si sono aggravate nel tempo. L’intensificarsi degli episodi ha infine spinto la vittima a denunciare la situazione, consentendo così l’intervento delle forze dell’ordine e dell’Autorità Giudiziaria.

Le minacce e la gravità delle condotte

Le indagini hanno riscontrato la fondatezza delle dichiarazioni della donna, che aveva ricevuto numerosi messaggi intimidatori contenenti esplicite e ripetute minacce di morte. La gravità e la reiterazione delle condotte hanno portato la Procura di Patti a richiedere al G.I.P. una misura cautelare idonea a tutelare la persona offesa.

La misura cautelare e il controllo elettronico

Il provvedimento adottato prevede il divieto per l’indagato di avvicinarsi a meno di 500 metri dalla casa, dal luogo di lavoro e da ogni altro luogo frequentato dalla ex coniuge, anche in caso di incontri fortuiti. Inoltre, è stato disposto il controllo elettronico tramite l’applicazione del cosiddetto “braccialetto elettronico”, che consente alle autorità di monitorare costantemente il rispetto delle prescrizioni imposte.

