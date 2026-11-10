Capo di 18 anni e baby corrieri in bici elettrica a Bernalda, la droga ordinata su Telegram: scatta il blitz

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un capo di appena 18 anni, minorenni usati come corrieri e vedette, ordini di droga scelti su Telegram da cataloghi con panetti firmati da marchi del lusso e consegne in bici elettrica. È la rete dello spaccio smantellata a Bernalda, nel Materano, dai carabinieri: 13 le misure cautelari, cinque delle quali per minorenni.

L’operazione dei carabinieri e le 13 misure

Come riporta il comunicato dell’Arma, i militari della Compagnia di Pisticci hanno eseguito il 10 novembre 2026 due ordinanze tra le province di Matera, Brindisi, Modena e Palermo. I provvedimenti, firmati dai gip del Tribunale e del Tribunale per i minorenni di Potenza su richiesta della Dda, prevedono il carcere, i domiciliari con braccialetto elettronico e, per i ragazzi, il collocamento in comunità.

L’inchiesta, durata da luglio 2023 a marzo 2026, conta in tutto 49 indagati, 39 maggiorenni e 10 minorenni, con oltre 300 capi d’imputazione. Circa 30 hanno meno di 25 anni. Durante le perquisizioni un altro indagato è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.

Minorenni corrieri e vedette nella rete dello spaccio

Secondo l’accusa il gruppo era composto e diretto quasi solo da ragazzi. Il presunto capo operativo aveva 18 anni all’inizio delle indagini e nell’ultima fase sarebbe stato affiancato da un minorenne. Un ragazzo avrebbe spacciato in strada già prima dei 14 anni, e i più giovani facevano da corrieri, vedette e “magazzini mobili”, nascondendo la droga in garage e mansarde di casa.

Coinvolti anche alcuni genitori. Una madre avrebbe custodito lo stupefacente del figlio e recuperato di notte il borsello con l’incasso per sottrarlo a un controllo. Il padre di un minorenne è stato arrestato con oltre 250 grammi di hashish e, per ostacolare la perquisizione, avrebbe sguinzagliato un cane di grossa taglia contro i militari.

La droga su Telegram e le consegne in bici elettrica a Bernalda

Nell’ultima fase la cocaina e l’hashish arrivavano da canali Telegram gestiti da fornitori pugliesi: autisti di fiducia, accompagnati da ragazze per non dare nell’occhio, andavano a ritirarle a Bari e Taranto. Il taglio avveniva prima in garage, poi in stanze di B&B affittate a rotazione con documenti di prestanome.

Per le consegne nella Villa comunale, in piazza Plebiscito e lungo corso Umberto I i vertici imponevano le biciclette elettriche, silenziose e veloci. Oltre 150 i clienti identificati, almeno 20 minorenni. Tra le accuse c’è anche un’estorsione aggravata dal metodo mafioso contro un meccanico, minacciato di morte per fargli rinunciare a un credito.

IPA