Capo di 18 anni e baby corrieri in bici elettrica a Bernalda, la droga ordinata su Telegram: scatta il blitz
Misure cautelari per 13 indagati nell’inchiesta su una rete di spaccio nel Materano. Secondo l’accusa, il gruppo coinvolgeva anche minorenni.
Un capo di appena 18 anni, minorenni usati come corrieri e vedette, ordini di droga scelti su Telegram da cataloghi con panetti firmati da marchi del lusso e consegne in bici elettrica. È la rete dello spaccio smantellata a Bernalda, nel Materano, dai carabinieri: 13 le misure cautelari, cinque delle quali per minorenni.
- L’operazione dei carabinieri e le 13 misure
- Minorenni corrieri e vedette nella rete dello spaccio
- La droga su Telegram e le consegne in bici elettrica a Bernalda
L’operazione dei carabinieri e le 13 misure
Come riporta il comunicato dell’Arma, i militari della Compagnia di Pisticci hanno eseguito il 10 novembre 2026 due ordinanze tra le province di Matera, Brindisi, Modena e Palermo. I provvedimenti, firmati dai gip del Tribunale e del Tribunale per i minorenni di Potenza su richiesta della Dda, prevedono il carcere, i domiciliari con braccialetto elettronico e, per i ragazzi, il collocamento in comunità.
L’inchiesta, durata da luglio 2023 a marzo 2026, conta in tutto 49 indagati, 39 maggiorenni e 10 minorenni, con oltre 300 capi d’imputazione. Circa 30 hanno meno di 25 anni. Durante le perquisizioni un altro indagato è stato arrestato per detenzione di droga ai fini di spaccio.
Minorenni corrieri e vedette nella rete dello spaccio
Secondo l’accusa il gruppo era composto e diretto quasi solo da ragazzi. Il presunto capo operativo aveva 18 anni all’inizio delle indagini e nell’ultima fase sarebbe stato affiancato da un minorenne. Un ragazzo avrebbe spacciato in strada già prima dei 14 anni, e i più giovani facevano da corrieri, vedette e “magazzini mobili”, nascondendo la droga in garage e mansarde di casa.
Coinvolti anche alcuni genitori. Una madre avrebbe custodito lo stupefacente del figlio e recuperato di notte il borsello con l’incasso per sottrarlo a un controllo. Il padre di un minorenne è stato arrestato con oltre 250 grammi di hashish e, per ostacolare la perquisizione, avrebbe sguinzagliato un cane di grossa taglia contro i militari.
La droga su Telegram e le consegne in bici elettrica a Bernalda
Nell’ultima fase la cocaina e l’hashish arrivavano da canali Telegram gestiti da fornitori pugliesi: autisti di fiducia, accompagnati da ragazze per non dare nell’occhio, andavano a ritirarle a Bari e Taranto. Il taglio avveniva prima in garage, poi in stanze di B&B affittate a rotazione con documenti di prestanome.
Per le consegne nella Villa comunale, in piazza Plebiscito e lungo corso Umberto I i vertici imponevano le biciclette elettriche, silenziose e veloci. Oltre 150 i clienti identificati, almeno 20 minorenni. Tra le accuse c’è anche un’estorsione aggravata dal metodo mafioso contro un meccanico, minacciato di morte per fargli rinunciare a un credito.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.