Capo scout morto nel tentativo di salvare un 13enne a Bosco di Corniglio, è caduto in una scarpata

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo di 61 anni, capo scout, è morto nel primo pomeriggio a Bosco di Corniglio, in provincia di Parma, a circa 840 metri di quota, sul Monte Tavola, in località Costa degli Spini. La tragedia si è verificata durante un’escursione di un gruppo di scout provenienti da Salsomaggiore. Secondo una prima ricostruzione, un ragazzo di 13 anni è caduto in una scarpata. Il capo scout, nel tentativo di soccorrerlo, è precipitato a sua volta, finendo contro alcuni massi.

Parma, Bosco di Corniglio: morto capo scout

Il dramma, come riportato dal quotidiano La Repubblica, si è verificato intorno alle 13 di martedì 11 agosto, quando un ragazzino di 13 anni appartenente a un gruppo scout è caduto in una scarpata.

Il giovane stava andando a prendere dell’acqua quando è precipitato. Il capo scout 61enne, un uomo del posto, ha immediatamente telefonato al 112, chiedendo aiuto e assistenza, poi ha provato a salvare il ragazzino.

Durante il tentativo di recupero del 13enne, il capo scout è precipitato a sua volta, perdendo la vita. Non è ancora chiaro se sia deceduto per le lesioni riportate durante la caduta o a causa di un malore.

La mobilitazione dei soccorsi

La mobilitazione dei soccorsi è iniziata intorno alle 13:20 con un imponente intervento coordinato: sul posto sono giunti gli operatori del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Monte Orsaro, i Vigili del Fuoco con una squadra da Langhirano, le ambulanze e i Carabinieri.

Dal cielo sono intervenuti l’elicottero del Nucleo Volo di Bologna, l’elicottero 118 di Pavullo nel Frignano dotato di verricello e l’eli-Parma partito dall’ospedale Maggiore.

Gli operatori del Soccorso Alpino hanno praticato a lungo le manovre di rianimazione cardiopolmonare sul capo scout, ma purtroppo senza esito.

Salvato il ragazzino di 13 anni

Il medico dell’elisoccorso arrivato sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 61enne. Salvo invece il 13enne ferito che è stato rintracciato e recuperato dal fondo della scarpata con tecniche alpinistiche mediante barella portantina.

Successivamente è stato affidato al personale dell’eli-Parma, che lo ha trasportato al Maggiore in codice 2 (media gravità) per una probabile frattura alla gamba.

ANSA

Infine, previa autorizzazione del pubblico ministero di turno, anche il cadavere del capo scout è stato recuperato con la stessa procedura. Sarà ora compito dei Carabinieri ricostruire con precisione la dinamica dei fatti.