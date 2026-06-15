Capo Verde pareggia con la Spagna ai Mondiali col giocatore convocato via Linkedin, la storia di Pico Lopes

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

Tra i protagonisti dello storico pareggio al debutto ai Mondiali di Capo Verde c’è un giocatore che è stato convocato via Linkedin. Roberto “Pico” Lopes, questo il suo nome, è stato tra i migliori in campo nello 0-0 che gli africani hanno strappato alla super favorita Spagna, campione d’Europa in carica. Nato a Dublino, in Irlanda, il ct lo ha reclutato sulla nota app per trovare lavoro.

Capo Verde fa la storia ai Mondiali contro la Spagna

Da Linkedin ai Mondiali. È questa la curiosa parabola di Roberto “Pico” Lopes, difensore di Capo Verde che ha brillato nella prima storica partita della nazionale africana ai Mondiali.

Tra gli eroi che hanno pareggiato per 0 a 0 contro la Spagna c’è proprio il difensore che fino a pochi anni fa non aveva mai giocato per gli “Squali azzurri” ma che ora ne è diventato un pilastro grazie all’intuizione dell’ex ct Rui Aguas e a un messaggio privato sull’app per cercare lavoro.

Chi è Pico Lopes, il giocatore trovato su Linkedin

Nato a Dublino 33 anni fa – a 3.000 miglia da Praia, la capitale dello stato africano – da madre irlandese e padre capoverdiano, l’attuale giocatore dello Sharmrock Rovers ha fatto anni di gavetta, alternando il calcio al lavoro. Ex impiegato di banca, ha fatto per anni il consulente ipotecario mentre giocava part-time a livelli pressoché dilettantistici. Poi è arrivata per lui prima la chiamata del Bohemians, club della sua città, e poi quella dello Shamrock Rovers. È allora che Lopes decide di lasciare il lavoro e concentrarsi solo sul calcio. Ed è anche quello il periodo in cui si accorge di lui Rui Aguas, l’ex ct, che, scoperte le sue origini, lo contatta su Linkedin.

Il messaggio dell’allenatore però non trova una risposta. Lo stesso Lopes ha raccontato di averlo ignorato in quanto scritto in portoghese, una lingua che lui non parlava, e in quanto credesse fosse del semplice spam. Non pago, nove mesi dopo, il ct torna a bussare e gli invia un altro messaggio, stavolta in inglese.

“Ciao Roberto, hai avuto modo di riflettere su quello che ti ho detto?”, gli chiede. Lopes allora capisce quello che sta accadendo e accetta subito: “Mi sono sentito molto scortese per non avergli risposto. Ho copiato il messaggio, l’ho tradotto con Google Translate e incredulo ho letto: stiamo cercando nuovi giocatori per la nazionale di Capo Verde, ti interesserebbe candidarti per rappresentare la squadra? In un attimo ho pensato: ‘Sì, certo, mi piacerebbe tantissimo“, ha spiegato il difensore.

Da Dublino a Capo Verde, il messaggio che svolta la carriera

Così, in breve tempo, Pico Lopes è diventato una certezza della nazionale africana, capace di qualificarsi per la prima volta alla Coppa del mondo. Il difensore ha esordito con Capo Verde nel 2019, ha giocato in Coppa d’Africa, arrivando fino ai quarti di finale, ed è stato titolare in nove delle dieci partite di qualificazione ai Mondiali.

Anche grazie al suo contributo, Capo Verde è riuscita così ad arrivare alla kermesse iridata e al debutto, nella gara giocata contro i campioni d’Europa in carica ad Atlanta, ha stupito il mondo del calcio, non incassando neanche una rete.

In un torneo caratterizzato da polemiche e incertezze legate alla situazione geopolitica, la storia di Pico Lopes ha subito fatto il giro del mondo per un giocatore ora amatissimo sia a Capo Verde che a Dublino. Prima della partenza per i Mondiali, in Irlanda e nel suo quartiere di Crumlin, per lui è stata organizzata una festa a sorpresa per augurargli il meglio per la sua avventura iridata che è partita con il botto.