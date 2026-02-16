Capodanno cinese 2026 apre l'anno del Cavallo di Fuoco, cosa significa e perché si festeggia il 17 febbraio
Il 17 febbraio 2026 il Capodanno cinese apre l'anno del "Cavallo di Fuoco": cosa significa e quali sono le principali differenze con l'Occidente
Il 17 febbraio 2026, con il capodanno cinese (detto anche capodanno lunare) si celebra l’ingresso nell’anno del Cavallo di Fuoco, che simboleggia l’indipendenza, la vitalità, il desiderio di esplorazione, tutto arricchito da passione, creatività e impulso all’azione. Si tratta di una delle festività più celebrate al mondo: basti pensare che coinvolge oltre un miliardo di persone in Cina, Corea, Vietnam, Singapore e nelle comunità asiatiche globali. Quella che è nota anche come Festa di Primavera, affonda le sue radici in antiche leggende e tradizioni culturali, mantenendo un forte legame con la storia e l’identità delle popolazioni che la celebrano.
Perché nel 2026 il capodanno cinese si festeggia il 17 febbraio
A differenza del calendario gregoriano, il capodanno cinese segue il ciclo della luna, cadendo ogni anno in una data diversa.
Nel 2026, il nuovo anno inizia il 17 febbraio, coincidente con la seconda luna nuova dopo il solstizio d’inverno.
Le origini del capodanno cinese
Secondo una delle leggende più diffuse, la festività ha avuto origine come difesa contro la bestia mitologica Nian, che attaccava i villaggi all’inizio di ogni anno.
Per spaventarla, la popolazione usava petardi, luci e decorazioni rosse, ancora oggi simbolo delle celebrazioni.
Oltre al carattere laico, il capodanno cinese presenta tratti di Confucianesimo, Buddhismo e Taoismo, oltre a riti tradizionali e credenze popolari.
L’anno del Cavallo di Fuoco: cosa significa
Il calendario zodiacale cinese segue un ciclo di 12 anni, ciascuno associato a un animale:
- Topo
- Bufalo
- Tigre
- Coniglio
- Drago
- Serpente
- Cavallo
- Capra
- Scimmia
- Gallo
- Cane
- Maiale
Il 2026 segna l’anno del Cavallo, con l’aggiunta dell’elemento fuoco, secondo il ciclo sessagenario della filosofia cinese.
Il Cavallo è considerato simbolo di:
- indipendenza
- vitalità
- desiderio di esplorazione
L’elememento del Fuoco, invece, aggiunge:
- passione
- creatività
- impulso all’azione
È evidente la similitudine rispetto alla visione occidentale (al contrario di quanto avviene, ad esempio, col serpente, che la tradizione cinese paragona a un drago), che spesso associa il Cavallo a libertà e forza.
Tra le personalità famose nate sotto questo segno ci sono Jackie Chan, Paul McCartney e Greta Thunberg.
Come si festeggia il capodanno lunare
Le celebrazioni del capodanno lunare iniziano con la pulizia della casa per scacciare la sfortuna e abbracciare il nuovo anno con rinnovata prosperità.
In molti Paesi asiatici, la vigilia è dedicata al ricongiungimento familiare con una cena abbondante, un po’ come in Italia.
In Cina, Hong Kong e Taiwan si servono piatti simbolici come il pesce (associato all’abbondanza) e i ravioli, la cui forma ricorda lingotti d’oro.
Il primo giorno dell’anno, poi, i bambini ricevono buste rosse con dentro dei soldi.
Le celebrazioni culminano con la Festa delle Lanterne, che nel 2026 cadrà il 3 marzo.
Perché si associa un animale a ogni anno
L’astrologia cinese prevede che a ogni anno si associ un animale, ma non solo.
Il calendario infatti comprende due sottoinsiemi:
- 10 Tronchi Celesti (legno yang, legno yin; fuoco yang, fuoco yin; terra yang, terra yin; metallo yang, metallo yin; acqua yang, acqua yin)
- 12 Rami Terrestri (ossia gli animali)
In questa tabella, gli animali anno per anno dal 1900, secondo una sequenza immutata: nel 2027, quindi, si celebrerà l’anno della Capra.
|Animale
|Cavallo
|2026
|2014
|2002
|1990
|1978
|1966
|1954
|1942
|1930
|1918
|1906
|Serpente
|2025
|2013
|2001
|1989
|1977
|1965
|1953
|1941
|1929
|1917
|1905
|Drago
|2024
|2012
|2000
|1988
|1976
|1964
|1952
|1940
|1928
|1916
|1904
|Coniglio
|2023
|2011
|1999
|1987
|1975
|1963
|1951
|1939
|1927
|1915
|1903
|Tigre
|2022
|2010
|1998
|1986
|1974
|1962
|1950
|1938
|1926
|1914
|1902
|Bufalo
|2021
|2009
|1997
|1985
|1973
|1961
|1949
|1937
|1925
|1913
|1901
|Topo
|2020
|2008
|1996
|1984
|1972
|1960
|1948
|1936
|1924
|1912
|1900
|Maiale
|2019
|2007
|1995
|1983
|1971
|1959
|1947
|1935
|1923
|1911
|Cane
|2018
|2006
|1994
|1982
|1970
|1958
|1946
|1934
|1922
|1910
|Gallo
|2017
|2005
|1993
|1981
|1969
|1957
|1945
|1933
|1921
|1909
|Scimmia
|2016
|2004
|1992
|1980
|1968
|1956
|1944
|1932
|1920
|1908
|Capra
|2015
|2003
|1991
|1979
|1967
|1955
|1943
|1931
|1919
|1907
A ogni tronco celeste si associa un elemento della natura, a ogni ramo terrestre invece è associato un animale simbolico: la conseguenza è che ogni anno è caratterizzato da un Tronco e da un Ramo.
Il 2026 è l’anno del Cavallo di Fuoco.
Quando si calcola il segno zodiacale cinese di una persona basandosi sul calendario gregoriano, è fondamentale tenere conto dello slittamento dell’anno lunare cinese, che inizia circa un mese dopo rispetto al calendario solare.
Ad esempio, chi è già nato nel 2026, ma fino al 16 febbraio, appartiene al segno del Serpente, mentre chi nasce dal 17 febbraio in poi appartiene al Cavallo.