Capodanno cinese 2026 apre l'anno del Cavallo di Fuoco, cosa significa e perché si festeggia il 17 febbraio

Il 17 febbraio 2026, con il capodanno cinese (detto anche capodanno lunare) si celebra l’ingresso nell’anno del Cavallo di Fuoco, che simboleggia l’indipendenza, la vitalità, il desiderio di esplorazione, tutto arricchito da passione, creatività e impulso all’azione. Si tratta di una delle festività più celebrate al mondo: basti pensare che coinvolge oltre un miliardo di persone in Cina, Corea, Vietnam, Singapore e nelle comunità asiatiche globali. Quella che è nota anche come Festa di Primavera, affonda le sue radici in antiche leggende e tradizioni culturali, mantenendo un forte legame con la storia e l’identità delle popolazioni che la celebrano.

Perché nel 2026 il capodanno cinese si festeggia il 17 febbraio

A differenza del calendario gregoriano, il capodanno cinese segue il ciclo della luna, cadendo ogni anno in una data diversa.

Nel 2026, il nuovo anno inizia il 17 febbraio, coincidente con la seconda luna nuova dopo il solstizio d’inverno.

Le origini del capodanno cinese

Secondo una delle leggende più diffuse, la festività ha avuto origine come difesa contro la bestia mitologica Nian, che attaccava i villaggi all’inizio di ogni anno.

Per spaventarla, la popolazione usava petardi, luci e decorazioni rosse, ancora oggi simbolo delle celebrazioni.

Oltre al carattere laico, il capodanno cinese presenta tratti di Confucianesimo, Buddhismo e Taoismo, oltre a riti tradizionali e credenze popolari.

L’anno del Cavallo di Fuoco: cosa significa

Il calendario zodiacale cinese segue un ciclo di 12 anni, ciascuno associato a un animale:

Topo

Bufalo

Tigre

Coniglio

Drago

Serpente

Cavallo

Capra

Scimmia

Gallo

Cane

Maiale

Il 2026 segna l’anno del Cavallo, con l’aggiunta dell’elemento fuoco, secondo il ciclo sessagenario della filosofia cinese.

Il Cavallo è considerato simbolo di:

indipendenza

vitalità

desiderio di esplorazione

L’elememento del Fuoco, invece, aggiunge:

passione

creatività

impulso all’azione

È evidente la similitudine rispetto alla visione occidentale (al contrario di quanto avviene, ad esempio, col serpente, che la tradizione cinese paragona a un drago), che spesso associa il Cavallo a libertà e forza.

Tra le personalità famose nate sotto questo segno ci sono Jackie Chan, Paul McCartney e Greta Thunberg.

Come si festeggia il capodanno lunare

Le celebrazioni del capodanno lunare iniziano con la pulizia della casa per scacciare la sfortuna e abbracciare il nuovo anno con rinnovata prosperità.

In molti Paesi asiatici, la vigilia è dedicata al ricongiungimento familiare con una cena abbondante, un po’ come in Italia.

In Cina, Hong Kong e Taiwan si servono piatti simbolici come il pesce (associato all’abbondanza) e i ravioli, la cui forma ricorda lingotti d’oro.

Il primo giorno dell’anno, poi, i bambini ricevono buste rosse con dentro dei soldi.

Le celebrazioni culminano con la Festa delle Lanterne, che nel 2026 cadrà il 3 marzo.

Perché si associa un animale a ogni anno

L’astrologia cinese prevede che a ogni anno si associ un animale, ma non solo.

Il calendario infatti comprende due sottoinsiemi:

10 Tronchi Celesti (legno yang, legno yin; fuoco yang, fuoco yin; terra yang, terra yin; metallo yang, metallo yin; acqua yang, acqua yin)

(legno yang, legno yin; fuoco yang, fuoco yin; terra yang, terra yin; metallo yang, metallo yin; acqua yang, acqua yin) 12 Rami Terrestri (ossia gli animali)

In questa tabella, gli animali anno per anno dal 1900, secondo una sequenza immutata: nel 2027, quindi, si celebrerà l’anno della Capra.

Animale Cavallo 2026 2014 2002 1990 1978 1966 1954 1942 1930 1918 1906 Serpente 2025 2013 2001 1989 1977 1965 1953 1941 1929 1917 1905 Drago 2024 2012 2000 1988 1976 1964 1952 1940 1928 1916 1904 Coniglio 2023 2011 1999 1987 1975 1963 1951 1939 1927 1915 1903 Tigre 2022 2010 1998 1986 1974 1962 1950 1938 1926 1914 1902 Bufalo 2021 2009 1997 1985 1973 1961 1949 1937 1925 1913 1901 Topo 2020 2008 1996 1984 1972 1960 1948 1936 1924 1912 1900 Maiale 2019 2007 1995 1983 1971 1959 1947 1935 1923 1911 Cane 2018 2006 1994 1982 1970 1958 1946 1934 1922 1910 Gallo 2017 2005 1993 1981 1969 1957 1945 1933 1921 1909 Scimmia 2016 2004 1992 1980 1968 1956 1944 1932 1920 1908 Capra 2015 2003 1991 1979 1967 1955 1943 1931 1919 1907

A ogni tronco celeste si associa un elemento della natura, a ogni ramo terrestre invece è associato un animale simbolico: la conseguenza è che ogni anno è caratterizzato da un Tronco e da un Ramo.

Il 2026 è l’anno del Cavallo di Fuoco.

Quando si calcola il segno zodiacale cinese di una persona basandosi sul calendario gregoriano, è fondamentale tenere conto dello slittamento dell’anno lunare cinese, che inizia circa un mese dopo rispetto al calendario solare.

Ad esempio, chi è già nato nel 2026, ma fino al 16 febbraio, appartiene al segno del Serpente, mentre chi nasce dal 17 febbraio in poi appartiene al Cavallo.