Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di sei denunce e 5.400 euro di sanzioni il bilancio dei controlli effettuati dai Carabinieri nelle aziende agricole della provincia di Torino nella prima decade di agosto. Le verifiche, mirate al contrasto del caporalato e delle violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, sono state condotte con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

Controlli a tappeto nelle aziende agricole

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, le attività ispettive hanno interessato quattordici aziende attive nel settore dell’allevamento di bovini, della coltivazione di ortaggi e delle attività vivaistiche. Gli accertamenti sono stati svolti in diversi comuni della provincia, con l’obiettivo di contrastare il fenomeno del caporalato e garantire il rispetto delle norme in materia di lavoro e sicurezza.

Identificate trentaquattro persone: un lavoratore in nero

Nel corso dei controlli, i militari hanno identificato trentaquattro persone impiegate nelle aziende sottoposte a verifica. Tra queste, è emersa la presenza di un lavoratore impiegato “in nero”, ovvero privo di regolare contratto. L’azienda responsabile è stata immediatamente sanzionata e le è stata intimata l’assunzione regolare dell’operaio, secondo quanto previsto dalla normativa vigente nel settore agricolo.

Attrezzature agricole non idonee: sospeso l’uso di due mezzi

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, particolare attenzione è stata rivolta anche alle attrezzature agricole utilizzate nelle aziende. In due casi, i controlli hanno evidenziato l’inidoneità dei mezzi impiegati, con conseguente sospensione immediata del loro utilizzo. I titolari sono stati invitati a provvedere alla messa in sicurezza prima di poter riprendere le attività con i mezzi sequestrati.

Sistemi di videosorveglianza senza autorizzazione

Durante le ispezioni, in tre aziende è stata riscontrata la presenza di sistemi di videosorveglianza installati nei luoghi di lavoro senza la preventiva autorizzazione dell’Ispettorato del Lavoro. Questa irregolarità rappresenta una violazione delle norme sulla privacy e sulla tutela dei lavoratori, motivo per cui sono stati avviati i procedimenti sanzionatori previsti dalla legge.

Denunce per violazioni in materia di salute e sicurezza

Le indagini hanno portato alla denuncia di sei titolari di azienda per violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro. Le contestazioni riguardano sia la mancata adozione delle misure di prevenzione previste dalla normativa, sia l’utilizzo di attrezzature non conformi agli standard di sicurezza. Le denunce sono state formalizzate nell’ambito delle indagini preliminari, e per tutti i soggetti coinvolti vige la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

Sanzioni per oltre 5.000 euro

Complessivamente, nel corso delle operazioni sono state elevate sanzioni amministrative per un importo totale di 5.400 euro. Le multe hanno colpito le aziende responsabili delle irregolarità riscontrate, in particolare per l’impiego di personale non regolarmente assunto, per l’utilizzo di mezzi non sicuri e per l’installazione non autorizzata di sistemi di videosorveglianza.

L’operazione condotta nella provincia di Torino si inserisce in un più ampio quadro di iniziative volte a tutelare i lavoratori agricoli e a promuovere la legalità nel settore. Le forze dell’ordine continueranno a monitorare il territorio con controlli mirati, per prevenire e reprimere ogni forma di sfruttamento e di violazione delle normative vigenti.

IPA