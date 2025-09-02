Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due aziende agricole sanzionate per oltre 44mila euro dai Carabinieri che hanno eseguito un’operazione contro il caporalato e le violazioni sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. Il blitz è stato condotto a San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli, dove sono state ispezionate numerose imprese agricole nell’ambito di una campagna di controlli mirata a tutelare i diritti dei lavoratori e a contrastare lo sfruttamento illegale. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, i militari del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani, insieme al personale del Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Bari e allo Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia, hanno passato al setaccio le aziende agricole della zona, riscontrando gravi irregolarità che hanno portato a segnalazioni all’Autorità Giudiziaria e a pesanti sanzioni economiche.

Controlli a tappeto nelle campagne: l’operazione dei Carabinieri

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’operazione si è svolta nella mattinata di ieri e ha visto impegnati i militari del Comando Provinciale di Barletta Andria Trani, supportati dal Nucleo Carabinieri Ispettorato del Lavoro di Bari e dallo Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia. L’obiettivo principale era quello di contrastare il caporalato e verificare il rispetto delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, fenomeni purtroppo ancora diffusi nel settore agricolo locale.

I controlli sono stati effettuati in diverse aziende agricole situate nei territori di San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli. Le verifiche hanno riguardato sia la regolarità dei contratti dei lavoratori impiegati sia il rispetto delle normative in materia di sicurezza, con particolare attenzione alla formazione del personale e all’adozione delle misure di prevenzione degli infortuni.

Irregolarità emerse: lavoratori senza contratto e mancata formazione

Durante le ispezioni, i Carabinieri hanno riscontrato irregolarità in due aziende agricole. In una impresa di San Ferdinando di Puglia, il titolare è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria di Foggia per violazioni sulla sicurezza dei lavoratori, tra cui la mancata formazione del personale, e per la presenza di un dipendente irregolare. Queste infrazioni rappresentano un serio rischio per la salute e l’incolumità dei lavoratori, oltre a configurare un danno per l’intero comparto agricolo che opera nel rispetto delle regole.

In un’altra azienda, anch’essa con sede a San Ferdinando di Puglia, l’amministratore unico è stato ritenuto responsabile di violazioni simili. In questo caso, i militari hanno scoperto la presenza di tredici braccianti senza contratto, una situazione che evidenzia la persistenza del fenomeno del caporalato e dello sfruttamento lavorativo nelle campagne pugliesi.

Sanzioni e provvedimenti: oltre 44mila euro di ammende

Al termine dei controlli, i Carabinieri hanno elevato complessivamente ammende per 44.728,41 euro a carico delle aziende agricole coinvolte. Le sanzioni sono state comminate per le violazioni accertate in materia di sicurezza e per l’impiego di personale non regolarmente assunto. Le autorità hanno sottolineato che tali provvedimenti sono fondamentali per scoraggiare comportamenti illeciti e per garantire condizioni di lavoro dignitose a tutti i braccianti impiegati nel settore.

La segnalazione dei responsabili delle aziende all’Autorità Giudiziaria di Foggia rappresenta un ulteriore passo nella lotta contro il caporalato e le violazioni della normativa sul lavoro. Le indagini proseguiranno per accertare eventuali ulteriori responsabilità e per monitorare costantemente la situazione nelle campagne della provincia.

Impegno costante contro lo sfruttamento: i controlli continueranno

I Carabinieri hanno ribadito che i controlli nelle aziende agricole di San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli proseguiranno anche nei prossimi giorni. L’obiettivo è quello di tutelare i lavoratori e di contrastare tutte le forme di sfruttamento illegale che danneggiano non solo i braccianti, ma anche le aziende che operano nella legalità e nel rispetto delle normative vigenti.

Le forze dell’ordine hanno sottolineato l’importanza della collaborazione tra le diverse articolazioni dell’Arma e degli enti preposti al controllo del lavoro, come il Nucleo Ispettorato del Lavoro e lo Squadrone Eliportato Cacciatori di Puglia. Solo attraverso un’azione sinergica e coordinata è possibile contrastare efficacemente il caporalato e garantire condizioni di lavoro sicure e regolari.

Il fenomeno del caporalato: una piaga ancora diffusa

Il caporalato rappresenta ancora oggi una delle principali emergenze sociali ed economiche nelle campagne pugliesi. Nonostante i numerosi interventi delle forze dell’ordine e le campagne di sensibilizzazione, il fenomeno dello sfruttamento lavorativo continua a colpire centinaia di lavoratori, spesso stranieri, impiegati in condizioni di precarietà e senza alcuna tutela.

Le recenti operazioni condotte dai Carabinieri a San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli dimostrano la determinazione delle istituzioni nel contrastare queste pratiche illegali e nel promuovere una cultura della legalità e del rispetto dei diritti dei lavoratori.

Le reazioni delle istituzioni e delle associazioni di categoria

L’intervento dei Carabinieri è stato accolto con favore dalle istituzioni locali e dalle associazioni di categoria, che da tempo chiedono maggiori controlli e sanzioni contro il caporalato e le violazioni della normativa sul lavoro. Le organizzazioni sindacali hanno sottolineato la necessità di rafforzare la rete di protezione per i lavoratori agricoli e di promuovere una maggiore consapevolezza sui diritti e sui doveri di chi opera nel settore.

Le associazioni degli imprenditori agricoli hanno invece evidenziato l’importanza di tutelare le aziende che rispettano le regole e che investono nella sicurezza e nella formazione del personale. Solo attraverso un’azione decisa contro le irregolarità è possibile garantire una concorrenza leale e uno sviluppo sostenibile del comparto agricolo.

Conclusioni: una lotta che continua

L’operazione dei Carabinieri a San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli rappresenta un segnale forte nella lotta contro il caporalato e le violazioni della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le sanzioni elevate e le segnalazioni all’Autorità Giudiziaria testimoniano l’impegno delle forze dell’ordine nel tutelare i diritti dei lavoratori e nel promuovere la legalità nelle campagne pugliesi.

I controlli proseguiranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di prevenire nuovi episodi di sfruttamento e di garantire condizioni di lavoro dignitose a tutti i braccianti. Le istituzioni invitano i lavoratori a segnalare eventuali situazioni di irregolarità e a rivolgersi alle autorità competenti per ottenere tutela e assistenza.

