Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un imprenditore agricolo di 73 anni è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro. Il provvedimento è stato eseguito dai Carabinieri a carico dell’uomo, residente in provincia di Latina, a Priverno, nell’ambito di un’indagine sul caporalato e sulle condizioni imposte a lavoratori stranieri.

Caporalato, imprenditore di Priverno ai domiciliari

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, l’ordinanza di misura cautelare personale e reale è stata eseguita dai militari del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Latina, con il supporto dei colleghi della Stazione di Pontinia. Il provvedimento è stato disposto su disposizione del Procuratore della Repubblica. Le indagini, condotte dalla Sezione Operativa del Nucleo Operativo e Radiomobile tra febbraio e giugno, sono state coordinate dalla Procura di Latina con il supporto del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

Retribuzioni e sicurezza

Gli accertamenti hanno fatto emergere, secondo l’ipotesi investigativa, un sistema di sfruttamento della manodopera straniera. Ai lavoratori sarebbero state corrisposte retribuzioni più basse di quelle stabilite dai contratti collettivi e non sarebbero stati versati i contributi previdenziali e assistenziali. Sono state inoltre riscontrate gravi violazioni delle disposizioni sull’orario di lavoro, sui riposi e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Carabinieri

Gli investigatori hanno rilevato anche che l’imprenditore avrebbe approfittato della fragilità economica e sociale dei lavoratori, spingendoli ad accettare condizioni d’impiego particolarmente svantaggiose.

Sulla base degli elementi raccolti, il G.I.P. ha disposto gli arresti domiciliari per l’indagato e il controllo giudiziario dell’azienda. È stato nominato un amministratore giudiziario con l’incarico di garantire la continuità dell’attività e la tutela dei livelli occupazionali.