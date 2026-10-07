Caporalato tra Villa Literno e Mondragone vicino a Caserta, braccianti 14 ore nei campi: l'esito del blitz

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Fino a 14 ore al giorno nei campi, 7 giorni su 7, per una paga tra 80 centesimi e 1,50 euro a cassetta. È il quadro emerso dall’indagine sul caporalato tra Villa Literno e Mondragone, nel Casertano, chiusa il 7 ottobre con 4 misure cautelari eseguite dai Carabinieri. I braccianti, stranieri senza permesso di soggiorno, non potevano ammalarsi né usare il telefono. L’inchiesta è durata oltre 2 anni.

Caporalato tra Villa Literno e Mondragone, le misure cautelari

Come riportano i Carabinieri, le indagini sono state coordinate dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere e condotte dal Nucleo Ispettorato del Lavoro di Caserta.

Secondo Alanews, il gip ha disposto l’obbligo di dimora per una persona e l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria per altre tre.

Il reato contestato è intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Ad altri indagati è stato notificato l’avviso di conclusione delle indagini.

Caporalato nel Casertano, 14 ore nei campi per 80 centesimi a cassetta

I lavoratori erano impiegati nella raccolta degli ortaggi, con turni che andavano dalle 12 alle 14 ore consecutive, sotto la pioggia come nei giorni di caldo.

Il compenso era a cottimo, tra 80 centesimi e 1,50 euro per ogni cassetta riempita.

Tradotto in paga oraria, riferisce Cronachedi.it, si arrivava a 3 o 4 euro l’ora, cioè circa 30 euro al giorno per i nuovi arrivati e 50 per i braccianti più esperti.

Ogni giorno, secondo la stessa ricostruzione, nei campi venivano portati tra i 70 e gli 80 braccianti.

Caporalato e braccianti senza permesso di soggiorno, il controllo dei caporali

Le vittime erano lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno.

Non potevano assentarsi per malattia né comunicare al telefono, ed erano sottoposti al controllo continuo dei caporali.

Chi rendeva poco o si ammalava rischiava di perdere il lavoro, così come chi non scappava all’arrivo delle forze dell’ordine.

Le testate locali riferiscono anche di braccianti senza contratto, senza visite mediche e dispositivi di protezione, trasportati su mezzi sovraffollati in campi privi di servizi igienici.