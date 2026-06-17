Capotreno aggredita sul Frecciarossa a Reggio Emilia, insulti e schiaffi da una passeggera per un biglietto

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Una capotreno in servizio su un Frecciarossa è stata aggredita e presa a schiaffi da una passeggera per un diverbio relativo al biglietto. È successo alla stazione di Reggio Emilia, dove il treno è rimasto fermo per oltre due ore in seguito a quanto accaduto. A rendere noto l’episodio è la Filt-Cgil, che interviene per esprimere “forte preoccupazione e condanna” per il “ripetersi di episodi di violenza” ai danni del personale ferroviario.

Capotreno aggredita sul Frecciarossa a Reggio Emilia

I fatti si sono verificati nel pomeriggio di lunedì 15 giugno alla stazione di Reggio Emilia.

In seguito a un litigio relativo al biglietto, una capotreno in servizio sul Frecciarossa 8820 è stata aggredita da una passeggera, prima insultata e poi presa a schiaffi. La donna è stata poi curata sul posto dal personale del 118.

ANSA

Oltre due ore di ritardo per il treno

L’accaduto, con il conseguente intervento dei soccorsi e della polizia ferroviaria, ha causato un’interruzione del servizio di oltre 2 ore.

Il treno, arrivato alla stazione di Reggio Emilia alle 16.30, è ripartito dopo le 19.

La Cgil: “Forte preoccupazione”

L’episodio è stato denunciato dalla Filt-Cgil Emilia Romagna, intervenuta per stigmatizzare la “grave aggressione fisica” alla capotreno.

In una nota il sindacato esprime “vicinanza ai colleghi coinvolti e forte preoccupazione e condanna per il ripetersi di episodi di violenza ai danni di lavoratrici e lavoratori del settore nella nostra regione”.

Per il segretario regionale Filt Adriano Mortorsi “è inaccettabile la rappresentazione, avanzata dal Gruppo FS, secondo cui ‘le cose negli ultimi mesi vanno meglio'”.

“I fenomeni di escalation violenta a bordo treno si verificano con continuità su tutti i prodotti (trasporto regionale, media/lunga percorrenza, Intercity e Alta Velocità) e non possono essere sottovalutati”.

“Il personale – continua – segnala da tempo criticità particolari sulla tratta Bologna–Piacenza, con rilevanti tensioni nelle stazioni di Modena, Reggio Emilia, Parma e Piacenza”.

“È evidente che l’incremento dei presidi e dei filtri di controllo non può essere concentrato solo nelle stazioni principali, ma deve essere esteso anche alle stazioni di medie dimensioni, dove la presenza di personale e strumenti di prevenzione risulta insufficiente”.