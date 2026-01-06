Capotreno ucciso a Bologna, è Jelenic Marin il ricercato in fuga sospettato del delitto in stazione: chi è

Giornalista professionista, napoletano trapiantato a Milano, si occupa di cronaca, attualità, cultura pop e sport. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo, ha lavorato per diversi siti e redazioni. Oltre al web, ha avuto esperienze anche in tv e in radio

È stato identificato l’uomo che ha accoltellato a morte Alessandro Ambrosio, il capotreno di Trenitalia ucciso nei pressi della stazione di Bologna. Il killer è ancora in fuga ma gli inquirenti sarebbero ormai giunti a un profilo noto nella zona: il ricercato, secondo quanto riporta Corriere.it, sarebbe Jelenic Marin, uno straniero senza fissa dimora di origini croate e con precedenti specifici.

Chi è Jelenic Marin, sospettato del delitto in stazione a Bologna

Possibile svolta dopo i tragici fatti del tardo pomeriggio di lunedì 5 gennaio quando un capotreno di 34 anni, Alessandro Ambrosio, è stato accoltellato a morte a Bologna.

Gli inquirenti avrebbero ristretto il campo dei sospettati e avrebbero identificato il killer: si tratterebbe di un uomo di origine straniera che spesso si aggirava tra i binari della stazione in condizioni alterate. Il profilo ricercato è quello di Jelenic Marin, 36enne croato, che risulta essere ancora in fuga.

Il luogo del delitto

La ricostruzione

La città di Bologna è ancora scossa per il delitto avvenuto nei pressi del parcheggio del piazzale Ovest della stazione, lungo viale Pietramellara. Qui Alessandro Ambrosio, capotreno di 34 anni, è stato colpito da almeno un fendente tra pancia e addome, dopo essere stato sorpreso alle spalle mentre stava raggiungendo la sua auto nel parcheggio riservato ai dipendenti. Ambrosio era originario di Anzola dell’Emilia, era laureato in statistica e figlio di un ferroviere in pensione.

L’uomo non era in servizio. Il suo corpo, ormai senza vita, è stato trovato riverso a terra da un collega di Italo. Subito scattate le indagini: è stata per ora esclusa la pista di una rapina finita nel sangue perché, quand’è stato ritrovato, Ambrosio aveva con sé portafoglio e documenti. Intanto gli agenti hanno acquisito le immagini riprese dalle telecamere dei sistemi di videosorveglianza della zona della stazione di Bologna, da tempo segnalata come pericolosa e popolata da spacciatori e consumatori di droghe.

Unanime il cordoglio delle autorità sulla vicenda. Il ministero delle Infrastrutture, Matteo Salvini, si è detto “profondamente addolorato per questa tragedia” e ha espresso “affettuosa solidarietà alla famiglia della vittima e ai suoi colleghi”. Il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, ha parlato di “un atto gravissimo” e sottolineato “la vicinanza ai familiari e ai colleghi del giovane capotreno”.

Uomo in fuga

Come detto, subito le indagini si sono concentrate su un sospettato in particolare. Il killer di Alessandro Ambrosio è ancora in fuga ma è stato identificato. Si tratterebbe di Jelenic Marin, 36enne con precedenti legati ad aggressioni e problemi di altra natura nelle stazioni. L’uomo sarebbe stato ripreso in un breve video di tre secondi mentre si trovava nell’atrio della stazione di Bologna alle 18.03. Da qui poi, dopo aver commesso il delitto, avrebbe preso un treno per fuggire.

Si tratterebbe, come riporta Il Resto del Carlino, di uno dei balordi che gravitano nella zona della stazione, un volto noto alle forze dell’ordine. Secondo il quotidiano, l’uomo sarebbe un senza fissa dimora di origini croate che, spesso alterato da alcol o sostanze stupefacenti, si aggira in quei luoghi.

A confermare il fatto che gli agenti della Polizia siano ormai sulle sue tracce è una nota condivisa con la stampa dalla Siulp. In essa, il sindacato “esprime profondo cordoglio per il tragico omicidio” e applaude i colleghi in quanto “il soggetto responsabile sarebbe stato individuato, a conferma dell’efficacia e della determinazione dell’azione investigativa posta in essere”. Corriere.it riporta anche di un tentato blitz per scovarlo: gli agenti sono entrati in azione verso mezzanotte su un treno regionale alla stazione di Piacenza ma dell’uomo non c’erano tracce.