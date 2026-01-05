Capotreno ucciso a coltellate a Bologna vicino la stazione in via Pietramellara, assassino in fuga

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

A Bologna è caccia all’uomo. Un capotreno di Trenitalia è stato accoltellato a morte da uno sconosciuto mentre si trovava in via Pietramellara. Secondo una prima ricostruzione la vittima sarebbe stata colpita alle spalle. Sul luogo della tragedia sono presenti le forze dell’ordine per tutti i primi rilievi del caso.

Capotreno ucciso in via Pietramellara

Le informazioni sono ancora in divenire. Secondo le prime pubblicazioni della stampa nazionale e locale, nella tarda serata di lunedì 5 gennaio un capotreno di 34 anni è stato ucciso a coltellate a Bologna, in via Pietramellara.

La vittima, un dipendente Trenitalia, si trovava nel piazzale ovest della stazione centrale quando improvvisamente è stato raggiunto da una serie di fendenti mortali alle spalle. Repubblica scrive che il capotreno è stato rinvenuto in una pozza di sangue.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Orrore a Bologna: un capotreno è stato ucciso a coltellate in via Pietramellara, a ridosso della stazione centrale. Il killer è in fuga

Sempre Repubblica scrive che sul posto sono prontamente intervenuti i sanitari del 118, che tuttavia non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.

Sono dunque arrivati gli agenti della polizia ferroviaria insieme alla squadra mobile e al medico legale. Le indagini sono coordinate dal pm Michele Martorelli.

Articolo in aggiornamento