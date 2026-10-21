Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un minorenne è stato trovato con un coltello nei pressi dell’istituto Callegari di Ravenna. Il ragazzo è stato identificato durante i controlli svolti ieri per prevenire situazioni di rischio nelle scuole e tutelare la sicurezza degli studenti dopo i recenti episodi di tensione che hanno coinvolto alcuni istituti cittadini.

Controlli negli istituti scolastici a Ravenna

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, i servizi sono stati intensificati. Alle attività ha partecipato anche la Guardia di Finanza, con un’unità cinofila antidroga. Le forze dell’ordine hanno presidiato tutte le scuole e controllato di iniziativa numerosi studenti.

Il coltello nascosto nei pantaloni

Nei pressi del Callegari di Ravenna gli agenti hanno notato un ragazzo con una felpa e il cappuccio, che alla vista delle pattuglie si è allontanato nella direzione opposta. Raggiunto e identificato, è risultato minorenne e non studente dell’istituto. Nei pantaloni nascondeva un coltello con una lama di 8 cm.

Il giovane è stato accompagnato negli uffici della Questura e denunciato a piede libero alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni, ai sensi dell’articolo 4 della legge 110/75.

Proseguirà il monitoraggio

Le attività di controllo e prevenzione continueranno nei prossimi giorni in collaborazione con le istituzioni scolastiche. L’obiettivo, ha riferito la Polizia, è tutelare l’incolumità di studenti, famiglie e personale scolastico.

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