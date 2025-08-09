Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stato tratto in salvo un capriolo ferito che vagava sulla SS 30, grazie all’intervento tempestivo degli automobilisti e della Polizia Stradale. L’animale, in evidente stato di agitazione, rischiava di essere investito e di provocare incidenti stradali. L’episodio si è verificato nei pressi di Acqui Terme, dove la segnalazione al Numero Unico di Emergenza 112 ha permesso di evitare conseguenze più gravi.

La segnalazione degli automobilisti e l’arrivo della Polizia Stradale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la presenza di un capriolo ferito e visibilmente spaventato sulla SS.30 ha destato la preoccupazione degli automobilisti in transito. Questi ultimi hanno prontamente contattato il Numero Unico di Emergenza 112, segnalando la situazione di pericolo sia per l’animale che per la sicurezza degli utenti della strada. In risposta alla chiamata, una pattuglia del Distaccamento Polizia Stradale di Acqui Terme è stata inviata sul posto per gestire l’emergenza.

Le operazioni di soccorso e il supporto dei cittadini

All’arrivo degli agenti, il capriolo si presentava molto agitato, probabilmente a causa delle ferite riportate e dello spavento. Tuttavia, grazie alla presenza rassicurante delle persone intervenute, l’animale ha iniziato a calmarsi. I primi soccorsi sono stati prestati dagli stessi automobilisti e dagli agenti della Polizia Stradale, che hanno atteso insieme l’arrivo del personale veterinario. L’animale, secondo quanto ricostruito, potrebbe essersi ferito in seguito a un urto con un veicolo in transito o durante un salto dai campi all’asfalto.

L’intervento veterinario e il trasferimento dell’animale

Poco dopo, il personale veterinario è giunto sul luogo dell’incidente. Il capriolo, che nel frattempo aveva accettato la presenza dei soccorritori, è stato affidato alle cure degli esperti. Successivamente, l’animale è stato trasportato presso una struttura veterinaria specializzata, dove ha ricevuto le cure necessarie per le ferite riportate. L’azione coordinata tra cittadini, forze dell’ordine e veterinari ha permesso di salvare la vita all’animale e di prevenire ulteriori incidenti sulla strada.

La raccomandazione della Polizia Stradale: segnalare sempre la presenza di animali in strada

La Polizia Stradale ha colto l’occasione per ricordare l’importanza di segnalare tempestivamente la presenza di animali vaganti sulle strade, soprattutto in periodi di intenso traffico come quelli estivi. Un intervento rapido può evitare incidenti e garantire la sicurezza sia degli animali che degli automobilisti. In caso di avvistamento, è fondamentale contattare immediatamente il Numero Unico di Emergenza 112, come avvenuto nell’episodio di Acqui Terme.

Le nuove norme su omissione di soccorso e abbandono di animali

Con le recenti modifiche al Codice della Strada e al Codice Penale, sono state introdotte sanzioni più severe per chi si rende responsabile di omissione di soccorso o di abbandono di animali. In particolare, abbandonare un animale domestico o investire un animale, sia selvatico che domestico, e allontanarsi senza attivare i soccorsi comporta l’applicazione di sanzioni amministrative e penali. La normativa mira a tutelare la sicurezza stradale e il benessere degli animali, responsabilizzando gli automobilisti e i cittadini.

Il ruolo della prevenzione e la collaborazione tra cittadini e istituzioni

L’episodio avvenuto nei pressi di Acqui Terme dimostra quanto sia fondamentale la collaborazione tra cittadini e istituzioni per prevenire situazioni di pericolo sulle strade. La prontezza degli automobilisti nel segnalare la presenza del capriolo e l’efficacia dell’intervento delle forze dell’ordine e dei veterinari hanno permesso di evitare conseguenze potenzialmente gravi. La Polizia Stradale invita tutti a mantenere alta l’attenzione e a non esitare a segnalare situazioni analoghe, contribuendo così alla sicurezza collettiva.

