Carabiniera investita al posto di blocco di Cerenova da un'auto guidata da una donna: è in codice rosso

Giornalista pubblicista, scrive di cronaca nera e attualità. Muove i primi passi nel fact checking per poi appassionarsi al mondo dell'informazione. Collabora con altre testate e siti web, esperto di musica.

Dramma a Cerenova, frazione di Cerveteri nella provincia di Roma: una carabiniera è stata investita mentre stazionava in un posto di controllo insieme a un collega. Quest’ultimo ha assistito all’evento. I fatti risalgono alle 21 di lunedì 2 marzo, e attualmente la militare si trova ricoverata in gravi condizioni al Policlinico Gemelli. A travolgerla è stata una Fiat Panda occupata da una 22enne. La posizione di quest’ultima è al vaglio degli inquirenti.

Carabiniera investita in un posto di blocco

Come anticipato, i fatti risalgono alle 21 di lunedì 2 marzo. Una carabiniera della stazione di Campo di Mare si trovava in via Benedetto Marini a Cerenova, frazione balneare di Cerveteri (Roma), per prestare servizio a un posto di blocco insieme a un collega.

Improvvisamente è sopraggiunta una Fiat Panda bianca guidata da una giovane di 22 anni. L’auto ha travolto la militare sotto gli occhi del collega.

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 chiamati dal collega della donna, che dopo le prime manovre sul corso hanno scelto di elitrasportarla al Policlinico Gemelli di Roma.

La carabiniera è stata trasportata in codice rosso e le sue condizioni sono apparse da subito gravi. L’impatto, infatti, ha scaraventato la militare di diversi metri.

Le indagini a Cerenova

Sul posto sono subito arrivati altri carabinieri dalla stazione di Cerveteri e gli agenti della Polizia Locale. Per favorire i rilievi l’intera via Benedetto Marini è stata interdetta al traffico.

Le dinamiche dell’incidente sono oggetto di accertamenti. La 22enne alla guida della Fiat Panda si è fermata subito dopo l’impatto.

La versione della 22enne

Secondo Adnkronos, agli inquirenti la 22enne al volante della Fiat Panda avrebbe riferito: “Non l’ho vista, avevo il vetro appannato“.

Come anticipato, la sua posizione è ancora al vaglio degli investigatori. Secondo Il Fatto Quotidiano nonostante le gravi condizioni, la carabiniera non sarebbe in pericolo di vita. Non è dato sapere, al momento, quali lesioni siano state provocate dall’incidente.

Solamente 24 ore prima a Roma un’intera famiglia è morta a seguito di un frontale con una Toyota Yaris occupata da sei rapinatori in fuga da un inseguimento al civico 661 di via Collatina.