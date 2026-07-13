Carabiniere investito a Front da un'auto sfrecciata per evitare il posto di blocco, fermato il conducente

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Poteva finire in tragedia quanto avvenuto nella notte del 12 luglio 2026 sulla strada provinciale 13 di Front, vicino Torino. Un carabiniere è stato volontariamente investito da un automobilista che si è rifiutato di fermarsi al posto di blocco. Il militare 21enne non si trova fortunamente in gravi condizioni. Il pirata è stato rintracciato e arrestato poco dopo l’aggressione.

Fugge dal posto di blocco a Front

Attorno alle ore 04:50 della notte tra domenica 12 e lunedì 13 luglio, due militari della stazione di Rivara stavano effettuando un servizio di controllo in via Borello, sulla strada provinciale 13 di Front, in provincia di Torino.

Uno dei due carabinieri è sceso dalla pattuglia e, portandosi sulla carreggiata, ha intimato l’alt a un veicolo in avvicinamento.

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Secondo la ricostruzione di quanto accaduto, l’uomo alla guida della Chevrolet non si è però fermato, al contrario ha violentemente accellerato con l’obiettivo di sottrarsi al controllo.

Il carabiniere investito volontariamente

Dopo aver accellerato il conducente della Chevrolet si è pericolosamente avvicinato al lato della carreggiata su cui si trovava il militare, travolgendolo lateralmente.

Il collega del carabiniere colpito ha prontamente chiamato i soccorsi e il ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Ciriè dai sanitari del 118 Azienda Zero.

Grazie anche all’imbottitura del giubotto antiproiettile indossato, l’agente 21enne non ha riportato nessuna grave ferita.

I medici non hanno rivelato alcuna frattura, ma diverse contusioni. Le sue condizioni non sono gravi.

L’uomo è stato rintracciato e arrestato

A seguito dell’incidente sono scattate immediatamente le ricerche da parte delle pattuglie della compagnia dei carabinieri di Venaria.

Attraverso i frammenti della vettura rimasti sull’asfalto e l’analisi delle telecamere i militari dell’Arma sono velocemente risaliti al proprietario del mezzo.

L’uomo, un 34enne della zona già noto alla giustizia, si era nascosto presso l’abitazione della madre, a pochi chilometri di distanza dal luogo dell’incidente.

Dopo aver ammesso le proprie responsabilità, è stato arrestato con l’accusa di lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e trasferito in carcere. Sarà sottoposto a processo con rito direttissimo.

L’auto di marca Chevrolet era sottoposta a fermo fiscale e potrebbe essere questo il motivo per cui l’uomo è fuggito di fronte al posto di blocco.