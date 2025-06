Il carabiniere Carlo Legrottaglie morto nella sparatoria a Francavilla Fontana, inseguiva un'auto in fuga

Carlo Legrottaglie, carabiniere di 59 anni, è morto a Francavilla Fontana, comune in provincia di Brindisi. Il militare è stato ucciso durante una sparatoria. Era impegnato in un controllo di routine in periferia quando un’auto con due uomini a bordo non ha rispettato l’alt imposto. Ne è nato un inseguimento terminato in tragedia. I veicoli si sono scontrati e a quel punto, dalla Lancia Ypsilon, è sceso un uomo armato di pistola che ha sparato, colpendo il 59enne. I due malviventi si sono poi dati alla fuga. Legrottaglie, padre di due figlie, sarebbe andato in pensione a luglio, ma domani sarebbe andato in licenza: era il suo ultimo giorno di lavoro.

Sparatoria a Francavilla Fontana, morto un carabiniere 59enne

La tragedia si è verificata nella mattinata di giovedì 12 giugno, sulla vecchia strada per Carosino, nelle campagne di contrada Rosea, nella periferia di Francavilla Fontana.

Dopo la sparatoria, sul luogo del delitto sono arrivate l’ambulanza del 118 con i sanitari per prestare i primi soccorsi e le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Francavilla e quelle della stazione e del Nucleo investigativo del comando provinciale di Brindisi.

Purtroppo per il carabiniere, Carlo Legrottaglie, non c’è stato niente da fare. Il corpo del militare era disteso nell’erba, privo di vita. Sul posto si sono recati anche il comandante provinciale dell’Arma, Leonardo Acquaro, e il magistrato di turno della procura di Brindisi, Raffaele Casto.

La prima ricostruzione della tragedia

Secondo le prime ricostruzioni, il carabiniere, assieme a un collega, stava effettuando un controllo ordinario in periferia.

La pattuglia ha notato una Lancia Ypsilon con due uomini a bordo ed ha imposto l’alt. La vettura non ha rispettato il comando ed è fuggita.

Subito i militari si sono messi sulle tracce dei fuggitivi. Le due vetture sono entrate in collisione.

Legrottaglie avrebbe inseguito i malviventi a piedi, quando uno dei due uomini uscito dalla Lancia Ypsilon avrebbe aperto il fuoco contro i carabinieri, uccidendo l’appuntato 59enne.

Caccia ai fuggitivi

I due soggetti inseguiti sono poi fuggiti a piedi. Il carabiniere rimasto illeso ha lanciato l’allarme. Le pattuglie delle forze dell’ordine stanno battendo le campagne alla ricerca dei due.

Chi era Carlo Legrottaglie

Secondo quanto riferito dal Quotidiano di Puglia, Carlo Legrottaglie era un appuntato che fra pochi giorni, a luglio, sarebbe andato in pensione: domani sarebbe andato in licenza. Di fatto, è morto nel suo ultimo giorno di lavoro.

L’uomo viveva a Ostuni, in provincia di Brindisi e aveva due figlie.

